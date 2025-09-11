Jezebel agrega la nota del editor al artículo de Charlie Kirk sobre la contratación de brujas para «maldecir»

Hace dos días, Sitio de noticias y opinión feministas Jezebel ejecutó una historia con el titular: “Pagamos algunas brujas de Etsy para maldecir Charlie Kirk. » Después de Kirk, un destacado influencer de MAGA, fue disparado y asesinado el miércoles mientras hablaba en un evento en una universidad de UtahJezebel agregó una nota en la parte superior del artículo condenando el tiroteo.

La «nota del editor» se adhirió a la parte superior de el artículo dice: «Esta historia se publicó el 8 de septiembre. Jezebel condena el tiroteo de Charlie Kirk en los términos más fuertes posibles. No respaldamos, alentamos ni excusamos la violencia política de ningún tipo». El artículo también se actualizó desde su publicación original para cambiar el byline a «por Jezebel».

En una declaración a VariedadJosh Jackson, presidente de Paste Media Group, el propietario de Jezebel, dijo: «El artículo fue una exploración irónica de personas que vendían hexes en Etsy, y pretendía como una respuesta satírica al retórico de Charlie Kirk a lo largo de los años. La escritora fue muy clara que no quería un daño real para llegar a Kirk. Lo que sucedió hoy es muy común, y todo lo que está en un lugar es muy común, y todo lo común, y todos los actos.

El texto completo del artículo original permanece en línea hasta el miércoles por la noche. El subtítulo del artículo dice: «Si el misógino de extrema derecha con un corte de pelo malo quiere villanizar a las mujeres independientes, Jezebel está más que feliz de ser la bruja de sus pesadillas».

En el artículo, la escritora de Jezebel explica cómo contactó a las «brujas» auto publicadas en Etsy para comprar hexes en Kirk. «Quiero dejarlo en claro, no estoy pidiendo a las fuerzas oscuras para que le cause daño. Solo quiero que se despierte todas las mañanas con un ZIT inexplicable. Quiero que su micrófono de podcast sea mal funcionamiento cada vez que llega a un registro … para arruinar su día con el poder feminista colectivo de la Etsy Coven sería el mayor alegría de mi vida», se lee en el artículo.

La autora de Jezebel escribe que pagó tres brujas que contactó en Etsy para lanzar hechizos a Kirk, incluido «Hacer que todos lo odien» y un «hechizo hexagonal poderoso». Una de las brujas envió a la autora «Su prueba de elenco: una fotografía en llamas, los bordes se curvan lentamente hacia adentro, envolviendo la ridícula cara de Charlie.

La pieza concluye: «Entonces, ¿funcionaron mis maldiciones Etsy? El tiempo dirá … Por ahora, solo podemos confiar en el momento de la Gran Desconocida». Luego, el autor agradece a las brujas y escribe: «Y para usted, Sr. Kirk: que la erupción llegue rápidamente».

Jezebel es propiedad de Paste Media GroupPublisher of Culture and Entertainment Publication Paste Magazine, que adquirió el sitio de G/O Media en noviembre de 2023 después de que G/O anunció que estaba cerrando a Jezebel y despidiendo al personal. Según la página de Jezebel About, el sitio se relanzó menos de un mes después de la adquisición de Paste Media «Bajo nuestro séptimo editor en jefe, Lauren Tousignant, quien aún no parece haberlo jodido».

Además de la revista Jezebel y Paste, Paste Media, con sede en Atlanta, también posee el sitio de entretenimiento AV Club (anteriormente parte de la cebolla), Splinter y Endless Mode.