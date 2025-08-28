Jewel Garden Pik 2 Presenta la escalada en la pared y el campo Padel: nuevo Destino Urban Sports

Yakarta, Viva – Área de Pantai Indah Kapuk (PIK 2) nuevamente presenta un nuevo avance con el inicio de la construcción de Jewel Garden Pik 2, un espacio abierto temático que combina la naturaleza, el estilo de vida, hasta deporte moderno. No solo una sala recreativa, el área de 2.6 hectáreas está diseñada como un destino de estilo deportivo con instalaciones superiores como el campo caído Y escalada área.

Campo Padel: presente ejercicio que es un nuevo imán

Padel, un deporte de raqueta que es popular en Europa y comenzó a desarrollarse en Asia, ahora se puede disfrutar en Jewel Garden Pik 2. Esta instalación presenta un campo regular a la sala VIP, lo que lo convierte en una opción ideal para principiantes y jugadores experimentados.

No solo un lugar para hacer ejercicio, Padel Field en Jewel Garden Pik 2 también se combina con cafés y espacios sociales, presentando así la atmósfera deportiva y el ocio en un solo lugar. Este concepto permite a los visitantes hacer ejercicio y socializar, fortalecer la tendencia de Padel como un deporte de estilo de vida urbano.

Escalada de pared: emocionante, educativo y familiar

Además de Padel, Jewel Garden Pik 2 también presenta un área de escalada de pared que está diseñada de manera segura para niños a adultos. Esta área no solo ofrece desafíos físicos, sino también educación y exploración motoras, lo que lo convierte en una elección recreativa activa para la familia.

También se preparan instalaciones de apoyo como el vestuario y los casilleros privados, de modo que la experiencia de escalada se siente más cómoda y práctica. La presencia de escalada de pared confirma el compromiso de Jewel Garden Pik 2 para traer actividades deportivas divertidas mientras construye un estilo de vida saludable desde el principio.

Sala deportiva integrada en medio de una zona moderna

En el evento innovador el jueves 28 de agosto de 2025, el CEO del presidente Corp, Rudy Salim, dijo que el Jewel Garden Pik 2 no solo era un espacio abierto, sino un «nuevo espacio vital» que apoyaba un estilo de vida activo, saludable y moderno.

«El futuro del estilo de vida urbano no se trata solo de vivir o comprar, sino recolectar, crecer y vivir juntos», dijo.

Lo mismo fue transmitido por el director de Jewel Garden Pik 2, Josua Juan, quien enfatizó que esta área fue diseñada para ser un destino deportivo, recreación, así como una clase de comunidad con instalaciones con clase.

Nuevo centro de vida deportivo Yakarta

Al presentar el campo internacional de la escalada estándar de Padel y el área de escalada para la pared familiar, Jewel Garden Pik 2 es uno de los centros de estilo deportivo más modernos en Yakarta.

La combinación de deportes, relajación e interacción social hace que esta área sea adecuada para guerreros de fin de semana, comunidades deportivas, para familias urbanas que buscan actividades saludables y agradables en medio del ajetreo de la ciudad capital.