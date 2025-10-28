JEVA Spike Nation 2025 prepara a la generación dorada del voleibol indonesio

VIVA – Evento Spike Nation de la Academia de Voleibol Eléctrico de Yakarta (JEVA), competencia de pelota ama El domingo 26 de octubre de 2025 se celebró con éxito el campeonato interescolar y de clubes sub-16 en Surabaya.

SMPN 1 Prambon logró ganar las categorías de escuela secundaria masculina y femenina, mientras que Indomaret Sidoarjo logró convertirse en el 1er lugar en la categoría Junior Club masculino y Jenggolo Sidoarjo ganó el 1er lugar en la categoría Junior Club femenino para la serie Surabaya.

JEVA Spike Nation 2025 es un evento iniciado por Yakarta Electric PLN como contenedor de construcción deporte ella era voleibol indonesioespecialmente a una edad temprana.

El jefe de la División JEVA de la Asociación de Voleibol Eléctrico (PBV), Yudhi Juliardiyanto Nugroho, dijo que esta competición no es sólo un partido, sino un verdadero paso para el PLN en la construcción del futuro del voleibol indonesio.

«Más que solo logros a corto plazo, JEVA enfatiza la construcción del carácter, la disciplina y el espíritu de lucha para que los atletas de voleibol indonesios nazcan con integridad y una mentalidad ganadora», dijo Yudhi.

A través de la actividad JEVA Spike Nation, PBV Electric presentó su iniciativa estratégica, JEVA, que nació de la visión de PLN de construir un ecosistema de coaching moderno, profesional y sostenible basado en la ciencia y la tecnología.

Con la visión de «Liberar el potencial de Indonesia», JEVA quiere producir una generación superior de atletas y entrenadores locales a través del entrenamiento personalizado, el desarrollo de planes de estudio de entrenamiento mensurables y la celebración de competencias.

El jefe de la organización de la Asociación Panindonesia de Voleibol (PBVSI) de Java Oriental, Edy Swasono, expresó su gran agradecimiento al PLN por la celebración de esta actividad.

«Nosotros, desde el liderazgo de PBVSI de Java Oriental, agradecemos mucho a Jakarta Electric y PLN por llevar a cabo esta actividad para que el deporte del voleibol pueda desarrollarse bien», dijo.

Según él, esta actividad es una manifestación concreta del compromiso del PLN de estar presente no sólo como proveedor de electricidad, sino también como impulsor de energía positiva para la generación joven de Indonesia.

Por su parte, el vicepresidente de Gestión de Marketing del PLN, Revanny Yudhistira, afirmó que los logros deportivos deben comenzar con la educación y el entrenamiento desde una edad temprana. Por lo tanto, el partido apoya este evento JEVA Spike Nation.

«Creemos que la mejor energía proviene de la generación más joven. A través del apoyo de PLN Mobile, queremos encender su entusiasmo para continuar desarrollándose, logrando y llevando el nombre de Indonesia al escenario nacional e internacional», dijo Revanny.