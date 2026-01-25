Jets vinculados con el llamador de jugadas ofensivas del Super Bowl Frank Reich

El primer nombre ha surgido en medio de la Jets de Nueva York búsqueda de nuevos integrantes del cuerpo técnico ofensivo.

NFL Persona enterada Connor Hughes de SNY compartió temprano el domingo 25 de enero: «Entre los nombres que escuché relacionados con los Jets mientras buscan un veterano llamador de juego para agregar a su cuerpo técnico: Frank Reich».

Entre los nombres que he oído vinculados al #Chorros mientras buscan un veterano que llame las jugadas para agregar a su cuerpo técnico: Frank Reich.

«No se espera que Tanner Engstrand llame jugadas en 2026, según las fuentes. Si bien los Jets aún están determinando su papel, se espera que se agregue un nuevo llamador de jugadas al personal». Hughes añadió en las redes sociales.

Reich tiene un currículum excelente

El ex mariscal de campo de Maryland jugó durante 13 años en la NFL. Era conocido principalmente como mariscal de campo suplente, pero ciertamente tuvo sus momentos en el campo.

Reich apareció en 118 juegos y 20 como titular. Durante su carrera, completó el 54,5% de sus pases, lanzó para 6.075 yardas aéreas y tuvo una proporción de 40 touchdowns por 36 intercepciones.

Después de su carrera como jugador, Reich pasó a las filas de entrenador.

Tiene cuatro años de experiencia a nivel de la NFL como coordinador ofensivo. Eso quedó resaltado en su temporada 2017 con el Águilas de Filadelfia cuando ganaron el Super Bowl.

Esa temporada, Carson Wentz fue titular en 13 partidos y tuvo la mejor año de su carrera bajo la dirección de Reich. Wentz completó el 60,2% de sus pases, lanzó para 3296 yardas aéreas y tuvo una proporción de 33 touchdowns por siete intercepciones.

Wentz estaba firmemente en la discusión sobre el MVP de la liga de la NFL, pero se rompió el ligamento cruzado anterior en la Semana 14 y se perdió por la temporada. Los Eagles recurrieron al mariscal de campo suplente Nick Foles y no perdió el ritmo.

Foles fue titular en seis partidos esa temporada, tres en la temporada regular y tres en los playoffs. Durante la postemporadaFoles lanzó seis touchdowns y solo una intercepción, completó el 72,6% de sus pases y lanzó para 971 yardas aéreas. según StatMuse.

Filadelfia se adaptó a sus nuevas circunstancias y acabó ganando su primer campeonato de Super Bowl.

Experiencia que beneficiaría a AG

El entrenador en jefe Aaron Glenn contrató a Steve Wilks en parte la temporada baja pasada porque tenía experiencia previa en HC. AG pensó que sería útil contar con personal para intercambiar ideas y ayudar con los problemas que surgieran.

Ese experimento fue un desastre. Sin embargo, sobre el papel tenía sentido.

Reich es otro entrenador que casualmente posee experiencia en HC. El hombre de 64 años fue entrenador en jefe de la NFL durante cinco temporadas y media. Los primeros cinco los pasé con el I.Potros de Indianápolisy su último concierto fue con el panteras de carolina.

Él terminado con un récord de 41-43-1 en todas sus paradas.

Esta no sería la primera vez que los aviones persiguieran a Reich

En enero de 2023, ESPN NFL Insider Jeremy Fowler vinculó a Reich con los Jets.

En su época como jugador, Reich vistió la camiseta verdiblanca durante una temporada en 1996. Sobre el papel, aquella fue la peor temporada en Historia de la franquicia de los Jets ya que terminaron 1-15.

Reich era un mariscal de campo suplente que se vio obligado a actuar. Fue titular en siete partidos esa temporada y fue responsable de la única victoria de toda esa campaña. Reich tuvo marca de 1-6 como titular.

Completó el 52,9% de sus pases, lanzó más intercepciones (16) que pases de touchdown (15) y lanzó para 2,205 yardas aéreas en esos inicios.