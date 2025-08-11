Jets predijo separarse con 3 veces campeón del Super Bowl

El Jets de Nueva York ‘ El primer juego de pretemporada de la temporada 2025 está en los libros. Eso significa que los cortes de la lista de la NFL están a la vuelta de la esquina.

Antes de llegar oficialmente, Zack Rosenblatt del atletismo reveló sus predicciones actualizadas de la lista de 53 hombres. Uno de los recortes notables que predijo fue el tackle defensivo veterano Derrick Derri.

“Las lesiones tienen cosas complicadas para este grupo. La profundidad ya era una preocupación fuera de [Quinnen] Williams – y ahora tanto Williams (ternero) como [Byron] Caída (tobillo) están marginados. Nnadi ha sido invisible para la mayor parte del campamento; Si todos están sanos, tengo curiosidad por ver qué tan seguro es su lugar en la lista (su experiencia veterana probablemente lo ayuda) ”, explicó Rosenblatt.

Nnadi, de 29 años, se unió a los Jets esta temporada baja en un año $ 1.42 millones contrato. Pasó las primeras siete temporadas de su carrera con el Jefes de Kansas Citydonde ganó tres Super Bowls.

Insider advierte que los cortes sorprendentes podrían estar en el horizonte para los Jets

Los equipos de la NFL deben Reduce sus listas a 53 jugadores antes del 26 de agosto a las 4 pm.

ESPN Rich Cemini Advirtieron a los fanáticos que «esperen bolas curvas» cuando llegamos a esta etapa para el verde y el blanco.

«Los Jets son un equipo en transición con un nuevo cuerpo técnico, lo que significa que habrá algunas sorpresas cuando la lista esté reducida a 53», explicó Cimini.

Un jugador «notable» que Cimini dijo que actualmente está «en la burbuja» es el tackle defensivo Derrick Nnadi.

Se esperaba que Nnadi fuera una gran pieza para los Jets

El ex producto del estado de Florida fue un engranaje clave para la línea defensiva de los Chiefs durante seis de sus siete temporadas.

De 2018 a 2023, nnadi jugar Un promedio del 43% de las instantáneas defensivas como un tackle defensivo rotacional. Sin embargo, en su última temporada con Kansas City en 2024, solo jugó en el 20% de las instantáneas.

Nnadi había sido el Robin para la superestrella Chris Jones ‘ Ordenanza. Había una expectativa de que Nnadi pudiera servir en un papel similar para Quinnen Williams.

Ahora, Nnadi podría estar en el bloque de corte.

Más predicciones de DT Jets de Insider

Rosenblatt predijo el domingo 10 de agosto que los Jets mantendrían cinco tacleadas defensivas en la lista de 53 hombres.

Esa lista incluyó a Williams, Cowart, Jay Tuffle, Phidarian Mathisy Leonard Taylor III.

Otros DT que terminaron en el bloque de corte en su predicción, además de nnadi, fueron Página de Payton y Mulbah fatorm.

La gimnasia de la lista podría venir para los Jets, déjalo jugar

A veces las cosas no son como aparecen.

Durante los cortes finales de la lista hace más de dos años, los Jets cortaron su apostador titular Thomas Morstead. Levantó las cejas inmediatamente en las redes sociales. Sin embargo, trajeron a Morstead unos días después.

La razón es las reglas Alrededor de jugadores adquiridos y jugadores jóvenes en la liga.

Los veteranos no validos son jugadores que tienen «menos de 4 años de tiempo de servicio» en la NFL. Los veteranos adquiridos son jugadores que tienen «más de 4 años de tiempo de servicio».

Los veteranos adquiridos no tienen que pasar por el proceso de exención. Por lo tanto, un equipo podría hacer un trato de guiño con un veterano en el puesto que lo cortó, haciendo otros movimientos de la lista y luego decidiendo traer de vuelta a ese jugador.

En lugar de cortar a un veterano no valido que estaría sujeto al sistema de cable de exención. Si uno de los otros 31 equipos de la NFL en la liga quisiera ese jugador, pudieran reclamarlo y los Jets lo perderían.

Rosenblatt dijo que los Jets podrían intentar hacer eso con Nnadi para proteger algunos de los DT más jóvenes en la lista.

«Page ha parpadeado durante el campamento, y hay una posibilidad decente, ya sea que él o Taylor sean reclamados en exenciones si se cortan. Taylor tiene la ventaja en este momento por su experiencia, y no dolió que Taylor tuviera un saco que condujo a un touchdown el sábado», dijo Rosenblatt.