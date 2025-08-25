Jets Ol Carter Warren está obteniendo interés comercial de la NFL: Insider

Jets de Nueva York El gerente general Darren Mougey no ha terminado de cocinar.

«Los Jets han realizado tres intercambios desde el miércoles y podrían no estar hechos. Tienen una profundidad de tackle ofensivo de calidad que genera interés. Un nombre para ver potencialmente es Carter WarrenUna selección de cuarta ronda de 2023 que ha comenzado seis juegos «, ESPN NFL Insider Jeremy Fowler Publicado en X anteriormente Twitter.

El #Chorros Han realizado tres operaciones desde el miércoles y podría no estar hecho. Tienen una profundidad de tackle ofensivo de calidad que genera interés. Un nombre para ver potencialmente es Carter Warren, una selección de cuarta ronda de 2023 que ha comenzado seis juegos. – Jeremy Fowler (@jfowlerspn) 24 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Warren tiene dos años restantes en su $ 4.5 millones Contrato de novato.

Los aviones están lidiando con un problema del primer mundo en la NFL

Los buenos linieros ofensivos son difíciles de encontrar. A menudo son escasos, y cuando los equipos tienen mollies de cerdos, normalmente los mantienen, no los intercambian.

Sin embargo, los aviones parecen estar en una posición única con sus entrantes y su profundidad en el bloqueo. Tanto es así que tendrían algunos de sobra con el resto de la liga por el precio correcto.

Warren, de 26 años, ingresó a la liga como la selección general No. 120 en la cuarta ronda del Draft de la NFL 2023.

Durante sus dos años en la liga hasta la fecha, Warren ha aparecido en 14 juegos y ha hecho seis aperturas.

Warren ha luchado cuando se le da la oportunidad a nivel de la NFL

Hay dos razones por las cuales los Jets podrían estar dispuestos a descargarlo a otro equipo.

En primer lugar, los Jets tienen profundidad en la línea ofensiva. Tienen cinco entrantes y dos piezas de profundidad que tienen mucha experiencia en Josh Myers (56 aperturas) y Chukwuma Okorafor (60 aperturas), respectivamente.

En segundo lugar, Warren ha luchado cuando los Jets lo han puesto en los juegos.

Durante su temporada de novato en 2023, Warren terminó con una calificación general de 46.9 (clasificado 124º), una calificación de bloque de 45.5 pases (en el puesto 111) y una calificación de 49.9 de bloqueo (clasificado 113), por Enfoque profesional de fútbol.

En la mayoría de las categorías, las cosas fueron aún peores en 2024. Terminó con una calificación general de 44.6 (en el puesto 128), una calificación de bloque de 34.1 (clasificado 129) y un grado de bloqueo de 58.4 (clasificado 83º), para PFF.

Si bien Warren realizó un salto significativo en su carrera de bloqueo de un año a otro, todavía estaba muy por debajo del promedio de la liga. Clasificó el 83 de 140 tacleadas ofensivas calificadas. El promedio de la liga habría sido 70º.

Las principales reacciones en las redes sociales a los rumores de comercio de Warren

«Darle a Darren Mougey una extensión de contrato si logra obtener literalmente cualquier cosa para Carter Warren». Scott Mason Desde jugar como un jet publicado.

Déle a Darren Mougey una extensión de contrato si logra obtener literalmente cualquier cosa para Carter Warren. #JETUP https://t.co/vll4s6tikg – Juega como un jet (@playlikeaajet1) 24 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

«Hermano si obtienen activos para Derrick Derri y Carter Warren conduciré personalmente al Florham Park y sacudiré la mano de Darren Mougegy «. La prensa de chorro Publicado en X anteriormente Twitter.

Hermano Si obtienen activos para Derrick Nnadi y Carter Warren, conduciré personalmente a Florham Park y sacudiré la mano de Darren Mougey https://t.co/jldy13f1td – The Jet Press (@TheJetPress) 24 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

«Si obtienen una elección para Carter Warren, Mougey está cocinando oficialmente. Shoutout Jeremy Fowler por referirse a Carter Warren como una profundidad de calidad también». Tony Vegas escribió en las redes sociales.

Si obtienen una elección para Carter Warren, Mougey está cocinando oficialmente. Shoutout Jeremy Fowler por referirse a Carter Warren como profundidad de calidad también https://t.co/v6pzwynt9k – Tony Vegas (@Tonypayments) 24 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js