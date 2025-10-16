Jets nombrado principal destino comercial para el mariscal de campo ganador de SB

El Jets de Nueva York están en problemas. Están solos al final de la clasificación de la NFL como el último equipo que queda sin ganar. Y lo peor de todo es que su ofensiva no es divertida. El domingo pasado, terminaron con -10 yardas aéreas netas después de que Justin Fields fuera capturado nueve veces. CBS Sports cree que es necesaria una reorganización.

Justin Fields era un volante de bajo riesgo y baja recompensa. El cuerpo técnico de Aaron Glenn disparó para marcar el comienzo de la nueva era. En lo que va de seis semanas, parece ser un fracaso. Pero todavía quedan once semanas por jugar y no hay absolutamente ninguna razón para ir a lo seguro ahora.

Es por eso que CBS empareja a los Jets con una cara familiar en la gran manzana, el Gigantes de Nueva York‘ Russell Wilson.

«Al menos se ahorraría en gastos de mudanza, ¿verdad?» chistes del escritor Tyler Sullivan. «Si el cuerpo técnico y la directiva sienten que han obtenido todo lo que pueden de Fields y no quieren entregarle las cosas a Tyrod Taylor, Wilson podría ser una opción en un intento de llevar el ataque aéreo a un nivel algo respetable».

Ya sea que los fanáticos de los Jets quieran admitirlo o no, este movimiento tiene mucho sentido. Dada la forma en que se sienten los Gigantes acerca de su nuevo interlocutor, Wilson podría ser adquirido de manera realista por nada más que consideraciones de efectivo.

Lanzó para 450 yardas hace apenas unas semanas, hay razones para creer que podría empujar el balón por el campo de manera más efectiva que Fields quien, en dos juegos completos más, lanzó solo 13 yardas más que Wilson en la temporada.

¿Cuánto costaría Russell Wilson?

¿Respuesta corta? Nada. El contrato de Wilson ya era pequeño cuando firmó para ser el presunto titular de los New York Giants. Ahora que hemos superado todos los puntos de referencia más importantes de la temporada, el número sigue cayendo.

Su contrato se basó principalmente en un bono de canto. Se trataba de un pago inicial garantizado de 8 millones de dólares. Cuando los equipos hacen un intercambio, solo transfieren el salario base. El salario base de Wilson es de unos miserables 2 millones de dólares.

Para un equipo como los New York Jets, que ahora tienen más de diez millones de capital disponible y liberarán aún más después de que comience la inevitable venta de liquidación, esta es una inversión prácticamente de suma cero.

La ventaja de Wilson sería reunir algunas semanas sólidas y potencialmente tener un veterano en el edificio para ayudar a un mariscal de campo más joven.