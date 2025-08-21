Jets instó a firmar a Jadeveon Clowney después de una lesión inesperada

El Jets de Nueva York Perdición perdida en una posición que no tenía mucha profundidad para empezar.

Verde de pandillas anunciado en las redes sociales que han colocado un ala defensiva Rashad Weaver en reserva lesionada.

ESPN Rich Cemini explicado en redes sociales Eso significa que la temporada 2025 de Weaver ha terminado.

Oficial: Los Jets anunciaron el comercio de Harrison Phillips. Ellos obtienen: Phillips + 2027 Pick de 7ª ronda

Los vikingos obtienen: 2026 sexta ronda Pick + 2027 6ª ronda Pick También: De Rashad Weaver se colocó en IR que termina la temporada; CB Bump Cooper fue renunciado/herido; DT Phidarian Mathis Release confirmada … – Rich Cimini (@Richcimin) 21 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

El analista de los Jets, Joe Caporoso, se unió al «Plan de vuelo» Podcast y explicó qué movimiento le gustaría ver al equipo antes del comienzo de la temporada.

«Un veterano más [addition] En Edge, te sentirías realmente bien. Siempre es como Jadeveon Clowneyquien ha sido casi un jet durante unos 10 años. Alguien así que podría entrar y jugar de 15 a 18 se ajusta un juego, minimizar [Micheal] Clemons ‘ papel un poco, él va a hacer el equipo, pero ¿puede minimizar la cantidad de instantáneas que va a jugar, entonces no dependerá? No sé si es tampoco. [Eric] Vatios o [Braiden] McGregor quien se destaca Ultimatley ”, explicó Caporoso.

Clowney ingresó a la NFL como la selección general número 1 en el Draft de la NFL 2014. En sus 11 años en la liga, el antiguo producto de Carolina del Sur ha recolectado 58 capturas, 139 golpes de mariscal de campo, 15 balones sueltos forzados, nueve recuperaciones de balón suelto y 409 tacleadas.

ACTUALIZACIÓN INTERMED NFL en el futuro de Clowney

Clowney, 32, fue lanzado por el Panteras de Carolina el 8 de mayo en un movimiento de ahorro de tapa.

Insider de la NFL Aaron Wilson Dicho el jueves 21 de agosto, Clowney está en «forma vintage, ahora hablando con equipos, [and] planes para firmar antes [the] estación.»

Agencia libre #NFL Actualización sobre el veterano corredor de pases Jadeveon

Clowney, en forma antigua, ahora hablando con equipos, planea firmar antes de la temporada, por fuente @KPRC2 – Aaron Wilson (@aaronwilson_nfl) 21 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Clowney le dijo a NFL Insider Josina Anderson El 21 de julio que todavía planeaba jugar esta temporada.

«Me he mantenido en contacto con cuatro o cinco equipos», dijo Clowney a Anderson por teléfono.

Acabo de salir del teléfono con el agente libre LB JadeVeon Clowney para registrarse muy rápido: «Todavía estoy planeando jugar esta temporada». Agregar a continuación las conversaciones están en curso intermitentemente. Los equipos tendrán una idea mucho mejor de lo que tienen, y no tienen a medida que los campos de entrenamiento ocurran. pic.twitter.com/d82ztper4v – Josinanerson (@Josinaanderson) 21 de julio de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Jets llenó su necesidad más ‘deslumbrante’ antes de la temporada

El miércoles 20 de agosto, los Jets hicieron un par de oficios para solidificar la posición de tackle defensivo.

Caporoso felicitó al verde y el blanco por arreglar su «agujero evidente» más antes de la temporada.

«Tal vez tomó un poco más de lo que nos hubiera gustado, pero daré crédito a los Jets por ver el campamento de entrenamiento, de acuerdo con todos que, Dios mío, este es un problema real», dijo Caporoso.

Los Jets ahora tienen una «rotación de línea defensiva bastante creíble» después de comerciar por Harrison Phillips desde Vikingos de Minnesota y Jowon Briggs desde Cleveland BrownsCaporoso dijo.

«Sí, desearía que tuvieran más profundidad en el borde, pero aún tienen tiempo antes de la semana 1, pero esto era lo más evidente porque los equipos solo podrían despegar en los Jets que dirigían el fútbol», agregó Caporoso.

.@Jcaporoso cree el #Chorros Acabo de arreglar su agujero más evidente en la lista después de comerciar por dos DTS creíbles: «Esto fue lo más evidente porque los equipos solo podrían despegar con los Jets que dirigen el fútbol». ¡Deja que Mougey cocine! 🫡 🎥 Plan de vuelo … pic.twitter.com/qvnurx5v5l – Paul Andrew Esden Jr (@boygreen25) 21 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js