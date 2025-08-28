Jets Hero QB Adrian Martínez Bolts a 49ers en New Deal

Uno de los Jets de Nueva York Los quarterbacks han pasado por las grietas.

Antes de los cortes finales de la lista, los Jets renunciaron al pasador Adrian Martínez. Despejó exenciones pero luego decidió firmar con el San Francisco 49ers ‘ Escuadrón de práctica.

«El QB Adrian Martínez, más recientemente con los Jets, está en camino a Santa Clara para unirse al equipo de práctica de los 49ers». Matt Maiocco de NBC publicado en las redes sociales.

QB Adrian Martínez, más recientemente con los Jets, está en camino a Santa Clara para unirse al equipo de práctica de los 49ers. – Matt Maiocco (@maiocconbcs) 27 de agosto de 2025

Martínez leyó la escritura en la pared, eligió comenzar de nuevo

El antiguo producto del estado de Nebraska y Kansas ha pasado el último año y ha cambiado con los Jets.

Martínez se unió a la lista de los Jets antes del campamento de entrenamiento en 2024.

Durante ese ciclo de pretemporada, Martínez fue 25 de 47 para 270 yardas aéreas con cero touchdowns de pases y una selección. También tuvo seis intentos apresurados para 51 yardas.

Luego, este año, llegó hasta los recortes de la lista final en 2025. Terminó este ciclo de pretemporada con 30 de 51 para 352 yardas aéreas con un touchdown de pase y dos intercepciones. Martínez también contribuyó con tres intentos por tierra para 26 yardas.

En San Francisco, Martínez está programado para ser QB3, según David Lombardi del estándar SF.

El 49ers QB3 en el equipo de práctica será Adrian Martínez – David Lombardi (@lombardihimself) 27 de agosto de 2025

En Nueva York, habría sido QB4. Los jets tienen Justin Fields, Tyrod Taylory Brady Cook delante de él en la tabla de profundidad.

Esta es una historia en desarrollo y proporcionaremos nuevos detalles a medida que estén disponibles.