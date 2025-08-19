JETS HC Aaron Glenn Deja un plan para titulares en el final de pretemporada

En un abrir y cerrar de ojos, el New York Jets están listos para cerrar su pizarra de pretemporada 2025. Gang Green se enfrentará al Filadelfia Eagles el viernes 22 de agosto a las 7:30 p.m. ET.

Es un enfrentamiento que significará más para las reservas que para empezar. Ese es siempre el caso tan tarde en la pretemporada. Dicho esto, varios clubes de la NFL seguirán presentando a sus jugadores de primera cuerda en diferentes clips para tener una breve idea de situaciones en el juego antes de la semana 1.

¿El entrenador en jefe Aaron Glenn Bacing para eso? No contenga la respiración.

Aaron Glenn se sentará con varios titulares de los Jets para finalizar la pretemporada

En declaraciones a los medios de comunicación después de la práctica del martes, Glenn reveló sus planes para el viernes por la noche. Anticipa descansar a varios titulares de alto perfil.

«Algunos titulares no jugarán en este juego», dijo Glenn. «No me meteré en Who’s’s, o Thatnot, pero una buena cantidad de titulares no jugaré. Nos da una buena oportunidad de mirar a algunos de los jóvenes y darles mucho tiempo de juego para que podamos evaluarlos. Obviamente, está bajando a un tiempo de cutaje loco en la medida en que quién va a hacer los 53, entonces a quienes los 69 tengamos a todos los que tengamos a todos los que tengamos una oportunidad. Y eso es lo que hemos estado haciendo en su mayor parte «.

Es natural suponer que el grupo incluye mariscal de campo Justin Fields.

Aaron Glenn dijo que «una buena cantidad» de titulares no jugará el viernes contra los Eagles. No dirá quién. Ciertamente parece que Justin Fields no jugará. #Chorros – Rich Cimini (@Richcimin) 19 de agosto de 2025

«Obviamente, no diré quién», dijo Glenn cuando se le preguntó específicamente sobre los campos. «Pero una buena cantidad de titulares no jugará».

Si esto es realmente para los campos, su pretemporada probablemente termina con una calificación incompleta. El fichaje de temporada baja arrojó la pelota solo nueve veces en dos juegos, yendo 4 de 9 y acumulando 46 yardas por el aire. También corrió la pelota tres veces para 19 yardas.

En otro lugar, los Jets figuran que no hay jugadores como el corredor Breece Hallreceptor ancho Garrett Wilsontackle defensivo Quinnen Williams y esquinero Salsa gardner. Los dos primeros simplemente no necesitan arriesgar a los representantes a expensas de las posibles lesiones, mientras que los dos últimos todavía están trabajando en las respectivas dolencias de la pantorrilla. Tanto Williams como Gardner regresaron para practicar junto con Pass Rusher Jermaine Johnson el martes.

Las batallas críticas de la posición de Nueva York pronto podrían resolverse

Por supuesto, varias posiciones aún no se han decidido totalmente en la tabla de profundidad. Para eso es la pretemporada, después de todo. No es una tarea fácil recortar una lista de 90 jugadores a un grupo de 53 hombres y un equipo de práctica de 16 hombres. Los Jets tienen muchas decisiones de personal en los próximos días, pero una pregunta interna debe ser respondida rápidamente.

Quien comenzará en el centro para Nueva York en 2025-26? El titular, Joe TippmannParece tener la ventaja sobre ese papel. Dicho esto, el equipo salió y firmó Josh Myers a un contrato totalmente garantizado en agencia libre. El movimiento atrapó a Tippmann un poco desprevenido al principio, pero dice que ha usado algunos de los juegos de Myers para ayudar al suyo. Es una competencia saludable, aunque podría dar como resultado que el mismo jugador tome la pelota que tiene en las últimas dos campañas.

En otra parte de la ofensiva, la posición de receptor ancho sigue siendo intrigante. No se puede negar al trío de Wilson, Josh Reynolds y Todo lazardo en la parte superior. Selección de draft de novato Smith Arian Parece encerrado en un papel en el equipo. ¿Quién más dará un paso adelante? Es una imagen llena Eso incluye nombres como Tyler Johnson, Malachi Corley y otros. Los equipos especiales podrían ser el factor decisivo para el lugar final, independientemente de cuántos receptores mantengan los Jets.

Si bien Glenn ha resuelto mucho, el final del viernes ayudará a proporcionar más claridad.