Jets firma lb mykal walker en primer movimiento antes del juego de los Steelers

El Jets de Nueva York han hecho sus primeros avances antes del concurso de la Semana 1 contra el Pittsburgh Steelers.

Verde de pandillas anunciado en redes sociales que han firmado el apoyador veterano Mykal Walker y traído de vuelta corriendo LawRece es senior en el escuadrón de prácticas.

En un movimiento correspondiente, el equipo cortó lazos con el apoyador de novato Aaron ‘Bow’ Smith Del equipo de práctica.

Hemos firmado RB Lawrance Toafili y LB Mykal Walker al equipo de práctica. – New York Jets (@nyJets) 1 de septiembre de 2025

Jets agregue más experiencia a la sala de LB

Walker, de 28 años, figura en 6 pies 3 pulgadas y inclina la balanza a 235 libras. Ingresó a la liga como la selección general No. 119 en la cuarta ronda del draft de la NFL 2020.

Es un hombre muy transitado. El antiguo producto del estado de Azusa Pacific y Fresno ha estado en seis equipos de la NFL durante ese lapso; Los Jets serán el escuadrón No. 7.

Caminante ha aparecido en 74 juegos y ha hecho 25 aperturas. Ha totalizado 241 tacleadas, un saco, cuatro hits de quarterback, tres recuperaciones de balón suelto, una balón suelto forzado y cuatro intercepciones.

Pasó esta temporada baja con el Cardenales de Arizona en el campamento de entrenamiento. El año pasado, El apareció en los 17 juegos para el Comandantes de Washington. Walker estaba en el campo para el 74% de las instantáneas de equipos especiales de los comandantes.

Esta es una historia en desarrollo y proporcionaremos nuevos detalles a medida que estén disponibles.