Jets consigue buenas noticias en el enfrentamiento de la Semana 1 contra Steelers

Después de algunas aguas entrecortadas después de la lesión que terminó la temporada. Alijah Vera-Tuckerparece el Jets de Nueva York he recibido algunas buenas noticias.

El viernes 5 de septiembre, los Jets liberó su Informe de lesiones finales antes del juego de la semana 1 contra el Pittsburgh Steelers.

Esquina de la estrella Salsa gardner y mariscal de campo suplente Tyrod Taylor Comenzó la semana como participantes limitados en la práctica del miércoles. Sin embargo, después de los días de participación completos consecutivos el jueves y el viernes, ninguno de los jugadores tiene una designación de lesiones para la apertura de la temporada.

«Son listos para ir», el ESPN Rich Cemini Publicado en las redes sociales.

Estado del juego para #Pitvsnyj – New York Jets (@nyJets) 5 de septiembre de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Los aviones reciben un suspiro masivo de alivio

Las dos grandes preocupaciones de lesiones para los Jets que se dirigen al juego de Pittsburgh involucraron a Gardner y Taylor.

Taylor no había practicado desde finales de julio porque se sometió a cirugía artroscópica de rodilla. Los Jets decían lo correcto públicamente, pero había preocupación de que pudiera estar fuera de acción.

Si eso hubiera sido cierto, el único otro mariscal de campo que los Jets tienen en la lista detrás Justin Fields es novato Brady Cook (Escuadrón de práctica).

En cambio, Taylor está listo para ir, dándole a los Jets una gran póliza de seguro en caso de que algo pase a los campos. El antiguo producto de Virginia Tech ha aparecido en 94 juegos y ha hecho 58 aperturas.

Gardner se convirtió en el mejor pagado esquina en el fútbol esta temporada baja. Viene del peor año de su carrera y las expectativas están por las nubes.

El antiguo producto de Cincinnati apareció por primera vez en el informe de lesiones con un problema de ternera, y luego se enumeró como una lesión de peroné, que levantaba las cejas. Ahora está completamente fuera del informe.

La mayor fortaleza de los Jets estará en plena potencia en la Semana 1.

Jugadores de Jets en peligro de perderse el juego

Solo dos jugadores se descartan oficialmente para los Jets en la Semana 1.

Vera-Tucker, quien se rompió los tríceps y se perderá toda la temporada. Ese poste Se lastimó el tobillo en la práctica, según Rich Cimini de ESPN.

Los jets lo sacó fuera de las exenciones del Jefes de Kansas City Durante los cortes finales de la lista. Cips que él, «probablemente no hubiera estado activo de todos modos».

Uno de los mejores mollies de la reserva de Gang Green, Chukwuma OkoraforNo practicé el miércoles y fue un participante limitado el jueves y el viernes con una lesión en la mano. Es oficialmente cuestionable para el juego el domingo 7 de septiembre.

Cam Situación de Heyward

Pittsburgh podría estar sin uno de sus mejores jugadores para comenzar la temporada.

Primer equipo All-Pro y capitán del equipo Cam Heyward proporcionó algunos comentarios más crípticos a los medios sobre su estatus Para el juego: «Me estoy preparando. Todavía tenemos algo de tiempo, pero ya veremos», dijo Mike Defabo.

Cam Heyward, que busca un ajuste de contrato, si juega el domingo: «Me estoy preparando. Todavía tenemos algo de tiempo. Pero ya veremos». pic.twitter.com/nioyipstdv – Mike Defabo (@mikedefabo) 5 de septiembre de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Esta no es una situación de lesión, sino más bien una disputa por contrato para monitorear.

Por lo que vale, todo el cuerpo técnico de los Steelers ha reiterado su creencia de que Heyward se adaptará al negro y el amarillo.

Si Heyward no pudiera adaptarse, esa sería una pérdida colosal para los Steelers.