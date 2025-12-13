Jets comparten noticias de Adrián Martínez horas antes del juego de los Jags

Ha vuelto oficialmente.

El Jets de Nueva York anunció el sábado 13 de diciembre que han elevado al mariscal de campo Adrián Martínez del equipo de práctica. Regresará al equipo de práctica el lunes 15 de diciembre.

entrenador en jefe Aaron Glenn anunció el viernes que Martínez serviría como QB2 detrás del novato brady cocineroquien está haciendo su primera salida contra el jaguares de jacksonville en la semana 15.

La situación del QB sigue siendo un misterio

Sabíamos que Martínez sería el mariscal de campo suplente el domingo, pero no sabíamos cómo pasaríamos del punto A al punto B.

Martínez se unió al equipo de práctica de los Jets esta semana luego de ser liberado por el 49ers de San Francisco.

¿Iba a ser elevado temporalmente para un juego? ¿O firmaría directamente con la lista de 53 hombres?

En este momento, los Jets tienen tres mariscales de campo en la plantilla activa: Tyrod Taylor, Justin camposy el mencionado Cook.

Taylor (ingle) y Fields (rodilla) fueron descartados para este enfrentamiento de la Semana 15 por lesiones. Sin embargo, las lesiones no fueron lo suficientemente graves como para que ninguno de los dos fuera colocado en la reserva de lesionados. Eso habría terminado cualquiera de sus temporadas con sólo cuatro partidos restantes de la temporada regular.

Por ahora, Martínez será el suplente, pero luego regresará al P-Squad mientras esperamos actualizaciones sobre lesiones más adelante en la semana sobre el estado de Taylor y Fields.

Algunos fanáticos prefirieron a Martínez antes que a Cook

Martínez y Cook estuvieron juntos en la plantilla de los Jets durante el campo de entrenamiento. Los dos pasadores lucharon por el papel de QB3.

Cook superó a Martínez en la competencia, pero ninguno de los dos entró en la lista inicial de 53 hombres. Cook, después de aprobar las exenciones, se reincorporó al equipo en el equipo de práctica. Martínez buscó pastos más verdes y tuvo un nuevo comienzo con los 49ers en su equipo de práctica.

Algunos fanáticos prefirieron a Martínez sobre Cook en las redes sociales.

cocinero era un corredor capaz en la universidad. A lo largo de sus cinco años en Missouri, acumuló 1,262 yardas terrestres en 371 acarreos. Cook anotó 21 touchdowns terrestres a nivel universitario.

Martínez puso algunos números de videojuegos en el suelo. A lo largo de sus cinco años en Nebraska y Kansas State, Martínez acumuló 2,928 yardas terrestres en 619 acarreos. Anotó 45 touchdowns por tierra en la universidad.

El chico más popular en cualquier equipo de fútbol…

Cook tendrá su momento bajo el sol el domingo. El jugador más popular de cualquier equipo de fútbol es el mariscal de campo suplente. Es un misterio. Cook podría ser una superestrella, un titular o podría apestar, pero nunca se sabe hasta que sale y lo demuestra.

Ahora Cook es titular. Entonces la competencia de popularidad pasa a manos de Martínez. El jugador de 25 años solo ha aparecido en un partido de temporada regular, y sucedió a principios de esta temporada para los 49ers, según Referencia de fútbol profesional. Martínez lanzó un pase para -1 yardas aéreas.

Él es otro misterio. Martínez podría ser algo o podría ser nada. Los fanáticos de los Jets tienen una curiosidad morbosa sobre sus talentos potenciales a este nivel. Sin embargo, la única forma en que lo veremos esta semana es si Cook se lesiona o si su desempeño es tan pobre que el cuerpo técnico hace un cambio.