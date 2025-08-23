Jets anuncia noticias masivas de QB antes del juego de los Steelers

El Jets de Nueva York anunció algunas noticias masivas de mariscal de campo después de las 19-17 pérdida para el Filadelfia Eagles En el final de pretemporada.

Entrenador en jefe Aaron Glenn dijo que está «seguro» de que el mariscal de campo suplente Tyrod Taylor estará listo para el concurso de apertura de la temporada contra el Pittsburgh Steelers.

«Oh, no puedo decirte eso», respondió Glenn cuando se le pidió los detalles del regreso de Taylor al protocolo de práctica. «Pero estoy seguro de que estará listo para la Semana 1.»

Taylor se sometió a un alcance menor cirugía de rodilla Esta temporada baja. Esa operación lo descartó durante toda la pretemporada. Inicialmente, el equipo dijo que tenían la esperanza de que estaría listo para el juego de apertura, pero que sonaba en el aire en ese momento. Sin embargo, ahora parece mucho más concreto que Taylor estará listo para comenzar, lo cual es un gran suspiro de alivio.

Las opciones alternativas tuvieron un rendimiento inferior en el juego de pretemporada de Jets-Eagles

Si Taylor se vio comprometido al comienzo de la temporada, los Jets se habrían visto obligados a recurrir a una nueva dirección.

Justin Fields es el iniciador, pero está a solo una lesión de ser reemplazado.

Los únicos otros dos pasadores en la lista son Brady Cook y Adrian Martínez.

Cook consiguió todos los representantes en la primera mitad en la semana 3 de la pretemporada, y Martínez consiguió todos los representantes en la segunda mitad.

Martínez completó el 50% de sus pases, yendo 7 de 14, lanzó 86 yardas aéreas y lanzó una intercepción. Debería haber sido interceptado nuevamente, pero el defensor de los Eagles dejó caer la pelota. Martínez también fue derribado durante el juego. Martínez tuvo una carrera para 13 yardas.

Cook completó el 68% de sus pases, yendo 13 de 19, lanzó para 99 yardas aéreas, y también lanzó una intercepción. Pasó dos veces para 13 yardas por tierra.

Jets aún podría considerar agregar un brazo veterano por si acaso

Martínez y Cook nunca han jugado instantáneas en un juego de temporada regular de la NFL. Confiar en ellos para sostener el fuerte se siente como un poco de salto si los campos y/o Taylor se lastimaron.

Los Jets hicieron su debida diligencia en el mercado de veteranos haciendo ejercicio Nathan Peterman y CJ Beathard. Ninguno de los jugadores estaba firmado, pero probablemente se agregaron a la lista de marcación rápida en caso de un día lluvioso.

Jets listos para comenzar una racha en la posición de quarterback.

En las últimas 10 temporadas, los Jets solo han tenido un mariscal de campo completamente saludable en cada juego de una sola temporada dos veces.

Ryan Fitzpatrick comenzó los 16 juegos en 2015, y la temporada pasada, Aaron Rodgers adecuado para las 17 aperturas.

Campos tiene nunca Comenzó una temporada completa, ya sea debido a una lesión o a la banca. La historia nos dice que la sequía o la racha, dependiendo de su perspectiva, continuarán.

Sin embargo, la información privilegiada de NFL Network Judy Battista me dijo «Boy Green Daily«Que ella cree que este es el mejor spot Fields que haya tenido.

Quizás un nuevo entorno que se adapte mejor a sus habilidades abrirá sus oportunidades.

Los jets nunca quieren descubrir la respuesta a esta pregunta.

El historiador de los Jets desde hace mucho tiempo Bob Lederer se unió a mí en «Boy Green Daily» la semana pasada. Durante nuestra conversación, llamó a Taylor el mejor mariscal de campo de respaldo en la NFL.

Taylor es el equivalente del seguro de volcán. ¿Cuál es la probabilidad de que su casa esté envuelta por lava fundida durante una erupción? Es poco probable, pero te diré que la respuesta no es 0%.

¿Es Taylor el mejor QB de respaldo en la NFL? ¿Cómo lo sabríamos? Él no ha comenzado Más de seis juegos en una temporada regular desde 2018.

En un mundo perfecto, los Jets nunca tienen que ir a Taylor. En un mundo perfecto, nunca tendrá que consultar sus pólizas disponibles para el seguro de volcán.

Sin embargo, es bueno saber que está ahí si alguna vez surge la situación. Taylor es una actualización masiva sobre el experimento de Martínez y Cook.