Jet Li fue llevado de urgencia al hospital, se sometió a una operación de eliminación de tumores

China, Viva – Actor legendario de China, LiRecientemente se preocuparon a los fanáticos de todo el mundo después de compartir noticias, tuvo que someterse a un trato intensivo en hospital. El 17 de agosto de 2025, la estrella de la película de acción subió varias fotos que mostraban su condición yacía débil en la cama del hospital.

Sin explicar los detalles médicos, Jet Li solo escribió que estaba enfrentando una nueva prueba en su vida. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Recientemente enfrenté otros desafíos inesperados», escribió, informó Times de ChinaMiércoles 20 de agosto de 2025.

La corta carga de repente provocó especulación y preocupación de los ciudadanos, especialmente en la plataforma Weibo, donde la foto se volvió de inmediato. Al día siguiente, Jet Li volvió a predicar su desarrollo a través de un video.

En la grabación corta, parecía ser empujado por el personal médico a la sala de operaciones. Pero en lugar de mostrar ansiedad, el actor realmente hizo una broma.

«Hace unos días, mi hardware estaba dañado, así que lo envié de regreso a la fábrica para ser reparado», dijo.

Después de la operación, Jet Li también volvió a saludar a sus fanáticos a través del último video. Con un claro cicatrices en el lado derecho del cuello, parecía sentarse en la cama mientras sostenía la tableta.

«Mi equipo me contactó a una reunión cuando estaba en la cama. Me siento mucho mejor ahora. Déjanos a los demás que estoy bien», dijo con entusiasmo.

Aunque Jet Li no reveló en detalle la enfermedad, su amigo cercano que también es el famoso productor de cine de Hong Kong, Tiffany Chen, dio aclaraciones. Chen reveló que el actor acababa de someterse a una cirugía para levantar un tumor Pequeño domesticado.

Justo un día después de la operación, Jet Li volvió a aparecer con buenas noticias. El 18 de agosto, anunció que había sido dado de alta del hospital. En su carga, compartió fotos de comida.

«He dejado la fábrica y estoy comiendo algo delicioso», escribió.

Sin olvidar, expresó su gratitud a los fanáticos que continuaron proporcionando oraciones y apoyo.

Esta no es la primera vez que Jet Li se enfrenta a serios problemas de salud. En 2010, le diagnosticaron hipertiroidismo que hasta ahora continuó controlando a través del tratamiento.