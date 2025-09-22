Jet Lag the Game Season 15 All Stars Elenco Plays ‘más probable’ ‘

La nueva temporada de NebulosaLa exitosa competencia de viajes «Jet Lay: The Game «solo debutó, por lo que pasarán algunas semanas hasta que los fanáticos sepan qué equipo» All Stars «salió victorioso en la última edición de la serie con sede en Europa. Dicho esto, si la reciente entrevista del elenco con Variedad es una indicación, hay un equipo que es más poco probable que gane basado solo en la puntualidad.

La semana pasada, Variedad se sentó con regularmente «Jet Lag: El juegoEl equipo Sam Denby, Ben Doyle y Adam Chase, junto con las estrellas invitadas Toby Hendy, Brian McManus y Michelle Khare para hablar sobre la temporada 15 y algunos momentos memorables de las 14 entregas anteriores.

Los espectadores notarán que aproximadamente los primeros cuatro minutos del juego «más probable» se juegan sin McManus presente, porque en un tributo involuntario a «Jet Lag: The Game», McManus estaba corriendo por la ciudad de Nueva York para llegar a la entrevista en el Variedad oficina.

«¿Se nos permite decirle a la cámara que llamamos a Brian hace 20 minutos y él dijo: ‘Qué Variedad ¿cosa? «, Dice Doyle, revelando la historia detrás de escena para el contratiempo totalmente no planificado experimentado por su compañero de equipo de la temporada 15.» Estoy sudoroso «, comenta McManus, mientras se sienta entre Doyle y Khare.» Lo siento «, agrega Khare.

Una vez que todos se establecieron, el juego se reanudó y el elenco reveló todo, desde que regularmente recibe una intoxicación alimentaria hasta que es más probable que pierda su vuelo a quien es el mayor fanático de los castillos (perdón por perseguir el objetivo fácil allí).

Mirar VariedadLa entrevista de «más probable» con el elenco de la temporada 15 «Jet Lag: The Game» en el video de arriba.