Tokio, vivo – A avión de combate F-2 de la base aérea de Heyakuri, Fuerza Aérea de Artes Marciales Japón (Jasdf), caer Durante el entrenamiento en el Mar del Pacífico, en alta mar la prefectura de Ibaraki Japón el jueves 7 de agosto de 2025.

Piloto En sus 30 años, lograron lanzarse antes de que el avión se estrellara por la costa de la prefectura de Ibaraki alrededor de las 12:35 hora local, según ASDF. El piloto estaba en una condición segura y estable, aunque aún no estaba claro qué se desencadenó o si también sufrió una lesión.

Según el Ministerio de Defensa, el desafortunado avión de combate despegó de la base aérea de Heyakuri alrededor de las 11:45 de la mañana. El piloto había reportado una perturbación cuando estaba a unos 150 kilómetros al noreste de la base, y en ese momento volaba con otro avión F-2A.

El helicóptero UH-60J de la unidad de rescate de Heyakuri Jasdf ha evacuado al piloto y lo llevó al hospital. La parte del cuerpo de la aeronave se ha encontrado en la escena y ASDF asegura que no haya daños en el barco u otros objetos en las aguas circundantes.

El jefe de personal de ASDF, Takehiro Morita, transmitió una disculpa en una conferencia de prensa en Tokio y prometió investigar la causa del incidente «en su conjunto».

Como seguimiento de este incidente, ASDF detuvo temporalmente las 90 operaciones de avión de combate F-2, excepto las misiones urgentes, como las violaciones del espacio aéreo.

El incidente de la caída del F-2 agregó una hilera de accidentes fatales que involucran aviones militares japoneses en los últimos años. El 20 de febrero de 2019, los aviones de combate F-2 cayeron mientras entrenaban en el mar japonés. Las dos tripulaciones fueron salvadas.

F-2 es combatiente Multi-rol desarrollado conjuntamente por Mitsubishi Heavy Industries Japan y Lockheed Martin US, basado en la plataforma F-16 de EE. UU. Este avión se realizó específicamente para ASDF y primero realizó un primer vuelo el 7 de octubre de 1995

Como avión de combate múltiple, su superioridad incluye capacidades anticapaces, ataques terrestres y batallas aire-aire.

Construido con tecnología compuesta de fibra de carbono sofisticada japonesa, F-2 tiene un marco de aviones liviano y lento. Antes de la introducción del luchador sigiloso F-35, el F-2 funcionó como un avión clave para la defensa de las islas remotas japonesas.

Con capacidades capaces y de roles múltiples, los aviones de combate colaboraron con la generación de 4.5 japoneses y japoneses, con precios fantásticos. Refiriéndose al precio de mercado de alrededor de $ 100 millones por unidad o Rp 1.5 billones (suponiendo un tipo de cambio de 15,000 RP por dólar estadounidense).