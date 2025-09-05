Jet de combate F-15EX vs KF-21, la difícil opción de Indonesia que puede determinar el futuro de la defensa aérea

Yakarta, Viva – El mundo de la defensa indonesio fue nuevamente destacado por los medios internacionales. Porque el paso del gobierno para determinar la dirección de la modernización del poder aéreo Soy ahora está en una intersección complicada.

Leer también: J-20S China se llama Exceder los aviones de combate de quinta generación, su tecnología sofisticada hace que el mundo militar conmocione



Por un lado, Indonesia tiene la oportunidad de obtener avión de combate Lo mortal hecho por los Estados Unidos, Boeing F-15ex Eagle II, que ha sido reconocido por el mundo. Sin embargo, Indonesia todavía está sujeto a un compromiso con el ambicioso proyecto con Corea del Sur, a saber, el desarrollo del avión de combate de 4.5 KF-21 de generación.

Este dilema no se trata solo de elegir combatientesino más bien se refiere al futuro de la independencia de la industria de defensa indonesia. ¿Indonesia tomará las rutas pragmáticas comprando tecnología lista para usar de aliados estratégicos, o elegir un camino idealista al continuar invirtiendo una gran inversión en un proyecto conjunto que está lleno de riesgo y deuda?

Leer también: ¡5 aviones de combate sigilosos chinos exhibidos en el desfile militar, J-20s hicieron la conmoción del mundo!



Los medios de defensa extranjeros describen esta decisión como un paso «confuso» pero al mismo tiempo estratégico.



VIVA militar: Kak KF-21 Jet de combate Borama de Corea del Sur de Corea del Sur

Leer también: ¿Qué sucede si los sofisticados aviones de combate vuelan por el tornado?



Según lo escrito por la revisión militar asiática, «Indonesia ha mostrado un enfoque confuso en la adquisición de su avión de combate. Procesan la compra de Rafale de Francia, posponió el F-15EX de Estados Unidos, al tiempo que mantiene un compromiso con KF-21 Boramae. Esta estrategia es muy compleja y puede estar destinada a equilibrar las relaciones geopolíticas y las necesidades tecnológicas».

Entonces, ¿cuál es el drama detrás de escena que hace que el futuro del poder aéreo de Indonesia en el borde? La siguiente revisión.

Interés de Indonesia en F-15Ex Eagle II

El interés de Indonesia en el avión de combate Boeing F-15EX no es un producto. Este programa ha sido durante mucho tiempo un punto destacado internacional e implica la aprobación directa del gobierno de los Estados Unidos.

Aprobado por los Estados Unidos desde 2022

En febrero de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acordó la posibilidad de ventas de hasta 36 unidades F-15IDN a Indonesia. El paquete vale alrededor de US $ 13.9 mil millones o más de RP200 billones.

Las ventas incluyen aviones, motor, armas y soporte de logística. Este acuerdo muestra cómo Washington consideró a Yakarta como un importante socio estratégico en la región del Indo-Pacífico.

El mou ha sido firmado



Firma de compromiso de MOU para comprar 24 unidades de aviones de combate F-15EX.

En agosto de 2023, el Ministerio de Defensa y Boeing de Indonesia había firmado el Memorando de Entendimiento (MoU) para la adquisición de 24 unidades F-15EX. Sin embargo, hasta ahora el contrato de compra final nunca se ha firmado. Esta condición da lugar a la especulación de que hay factores políticos y otros compromisos que tienen el proceso.

Comenta directamente de Boeing

En una entrevista con Janes, la líder de defensa, Clara Logsdon, alto funcionario de Boeing, dijo: «Creemos firmemente que el acuerdo F-15EX eventualmente se realizará. El interés de Indonesia en F-15EX es muy claro».

KF-21 Boramae: entre sueños y deuda

Detrás del interés en el F-15EX, Indonesia también está obligado por un gran proyecto con Corea del Sur, a saber, KF-21 Boramae. Este proyecto se posicionó desde el principio no solo sobre la compra de aviones de combate, sino también la transferencia de tecnología.



Viva militar: el viceministro indonesio asistió a la prueba de vuelo de combate KF-21 en Corea del Sur

Promesa de transferencia de tecnología

En el acuerdo inicial, Indonesia acordó soportar el 20 por ciento de los costos del proyecto KF-21, totalizando alrededor de Rp100 billones. La esperanza, PT Dirgantara Indonesia, puede obtener el último acceso a la tecnología y fortalecer la industria nacional.

Sin embargo, el viaje del proyecto no es suave. La agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap News, informa que Indonesia está atrasada en el pago de hasta Rp16 billones. Esta condición hizo que Seúl había dudado del compromiso de Yakarta de permanecer en el proyecto.

Nuevo acuerdo 2025

Después de una larga negociación, en junio de 2025 los dos países finalmente acordaron la reestructuración de los pagos. Indonesia prometió continuar participando, pero con un esquema de pago más flexible para no sobrecargar las finanzas estatales.

Los pasos de Indonesia para administrar el programa de aviones de combate son vistos como únicos por los analistas militares extranjeros.

La revisión militar asiática escribió: «Indonesia parece tratar de equilibrar los intereses estratégicos con los Estados Unidos, Corea del Sur y también Francia a través de la compra de Rafale. Aunque confuso, esta estrategia puede ser un espejo de los esfuerzos para mantener relaciones geopolíticas complicadas».

Para la Fuerza Aérea, el F-15EX promete capacidades de combate que están listas para ser utilizadas en el futuro cercano. Sin embargo, KF-21 ofrece una oportunidad de oro para que la industria de defensa indonesia aprenda, a pesar de que el riesgo es la demora y la deuda.

La política extranjera jugó un papel

La decisión de Indonesia no es solo una cuestión de técnicos militares, sino también geopolíticos. Comprar F-15ex puede fortalecer las relaciones con los EE. UU., Mientras permanece comprometido con KF-21 manteniendo la cercanía con Corea del Sur.

El futuro de la Fuerza Aérea Indonesia está determinado por una elección difícil entre los caminos pragmáticos o idealistas. Si elige F-15ex, Indonesia obtendrá inmediatamente la superioridad aérea con la tecnología probada. Sin embargo, si sobrevives a KF-21, Indonesia tendrá la oportunidad de construir independencia industrial incluso con largas consecuencias.