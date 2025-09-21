Jessie Cave prohibió el evento ‘Harry Potter’ debido a sus únicos fans

Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en tres «Harry Potter«Películas, compartidas en su homónimo Sustitución que su presencia Solo los fans Recientemente se le prohibió una convención de fanáticos de «Harry Potter».

«Descubrí que no me reservaron para una convención de ‘Harry Potter’ recientemente, como ahora estoy haciendo solo fans», escribió (a través de Colisionar). «Explicaron que era porque es un ‘espectáculo familiar y solo los fans están afiliados a la pornografía’. Esto fue desconcertante para mí, ya que algunos actores que hacen convenciones (la mayoría de los actores, en realidad) han hecho televisión y películas en las que han hecho escenas de sexo y desnudos.

Aunque Cave siente que ha sido «cancelada» del fandom «Harry Potter», agregó que ha tenido su tiempo en el mundo mágico y está lista para dejar que la próxima generación se haga cargo.

«No estoy molesto por la perspectiva de no más convenciones de ‘Harry Potter'», continuó Cave. «Ahora habrá un elenco nuevo y es un momento diferente. Además, he hecho convenciones durante más de 15 años y tengo suficientes fotos y recuerdos de mago».

Cave anunció en marzo que ella era Comenzar una página de OnlyFans. En un video de Instagram, dijo que ofrecerá «los sonidos de cabello de mejor calidad» y «cosas muy sensuales». Ella sostuvo que sus solo fans «no es sexual» en una aparición de seguimiento en ella «Antes de romper de nuevo«Podcast, y agrega que atrae a aquellos con fetiches del cabello, y que» el fetiche no necesariamente significa sexual «.

En su sustituto, explicó en detalle por qué decidió unirse al sitio. Ella escribió: «Un año. Intentaré por un año. Mi objetivo? ¿Seguro que la casa sea segura, cubrir el fondo de pantalla del arsénico/plomo, construir un techo nuevo, etc. Mi objetivo? ¿Salir de la deuda. Mi objetivo?

Cave apareció por primera vez como Lavender Brown en «Harry Potter and the Half-Blood Prince» de 2009 y repitió el papel en ambas películas de «Reliquias de la Muerte». También apareció en películas como «Grandes expectativas» y en programas de televisión como «Black Mirror» e «Industry».