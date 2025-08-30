Jessie Buckley ofrece un giro emocionalmente devastador

Por cierta coincidencia perversa, este año en el Festival de cine de TellurideHubo tres películas sobre «Hamlet» de William Shakespeare, pero es la que se escribe con la «n» que se enfrenta al espectro de la muerte más profundamente, y empaca la mayor catarsis en el proceso.

Según el director de «Nomadland» Chloé Zhao, «,»Hamnet«Es tan emocionalmente crudo que a veces es casi insoportable, con una actuación heroica de Jessie Buckley Como la esposa de Shakespeare y la madre de sus hijos, aunque como se presentó, ella podría ser la madre de todos nosotros, el espíritu fundamentado y casi Shamánico obligado a enfrentar la muerte de su hijo, Hamnet. Mientras tanto, Paul Mescal interpreta a Shakespeare, quien vierte su dolor en «The Danish Play», pero tanto el actor como el personaje son eclipsados ​​por los elementos femeninos de esta historia.

Aquí, estoy pensando en una conversación que tuve con su creador hace un par de años. «The Rider» es mi película favorita de la última década, y la perspectiva de Zhao sobre la vida, el universo y todo se ha expandido. Estábamos hablando del cineasta Agnès Varda, y Zhao señaló la forma en que las fuerzas masculinas y femeninas en nuestro mundo están completamente fuera de balance. «No tiene nada que ver con el género», me dijo Zhao. Ella se refería a la energía: la civilización es masculina, la naturaleza es femenina. «Nosotros, como industria, estamos basados ​​en celebrar cualidades masculinas en la narración de historias y en la vida».

Existe un miedo colectivo a las cosas que no entendemos: océanos, bosques y nuestro lado femenino, nuestro lado de la sombra. «Hamnet» es el intento de Zhao de equilibrar eso, todo a la vez, en una sola película, y no estoy seguro de que el mundo esté listo para ello. Diablos, ni siquiera estoy seguro de que Zhao esté listo para ello, pero es un acto hermoso, radical y peligroso, adaptado de la novela de Maggie O’Farrell (con el autor acreditado como el coguionista de Zhao), que habla con una parte de todos y cada uno de nosotros que nos han enseñado a la distrust.

Por supuesto, elegiría un estilo lírico y terreno como la historia de Terrence Malick para contar esta historia, sobre la historia de amor entre los jóvenes de Bardo y Agnes, la hija de una bruja del bosque, los papeles desempeñados por Mescal y Buckley, respectivamente. (¿Qué tan perfecto es que la Madre de la Tierra se llame Agnes aquí, en lugar de Anne Hathaway?) Malick es quizás el director más femenino de todos: un hombre en contacto con su lado espiritual, cuya cámara gira para capturar el mundo que rodea a los personajes. Los actores que han trabajado con él describen cómo estarán en el set, listos para disparar, y Malick puede distraerse fácilmente por un pájaro o algún otro animal. Esa sensibilidad está ahí en todas sus películas, ya en «Badlands».

«Hamnet» comienza con Agnes rizado en la posición fetal en la base de un árbol, el árbol de la vida, como si estuviera en el abrazo de sus raíces. La película está cargada de símbolos, algunos reconocibles, otros que Zhao puede estar introduciendo en el léxico cinematográfico. Ella presenta a William Shakespeare en el interior, enmarcado detrás de las ventanas rectangulares. Está trabajando como maestro de latín para pagar las deudas de su padre, pero se siente atraído por la energía de Agnes, o tal vez es de Buckley, ya que el actor ha mostrado un espíritu feroz, rebelde e insultable desde el papel de 2018 que la puso en el mapa, «Wild Rose».

William se enamora de inmediato, locamente enamorado de Agnes. Él le pide que se sienta a mano, refiriéndose a un antiguo ritual de matrimonio. La historia tiene lugar a fines del siglo XVI, pero en realidad no es una pieza de época. Realmente no se trata de Shakespeare en absoluto (en el libro de O’Farrell, nunca se identifica por nombre), así que no se obsesione si «Hamnet» corresponde a sus ideas personales de su historia familiar. William y Agnes reconocen que sus familias no aprobarán su unión, por lo que hacen el amor, en interiores, en una habitación rectangular, rodeada de frutas redondas frescas, lo que a su vez hace a un hijo, su primera hija, Susanna. Ahora el mundo debe aceptar a esta pareja, apostan.

Cuando llega el momento de que Agnes lleva a su primer hijo, ella regresa al bosque, dando a luz en la base del árbol. Es un proceso difícil y doloroso, observado desde arriba en una toma que recuerda imágenes del «Anticristo» de Lars Von Trier, que podría verse como la versión masculina de esta película en casi todos los sentidos: un hombre y una mujer pierden un hijo, se retiran al bosque, donde el carácter de Willem Dafoe confrontan los peores temores de lo femenino. Si te resulta difícil de soportar «Hamnet», solo dígase a sí mismo: al menos no es «Anticristo».

Cerca del lugar que Agnes entregó a Susanna es un agujero, más vaginal que el de la base del árbol de Guillermo del Toro, y ese motivo se repite más tarde, durante la escena climática en el Globe Theatre de Londres, donde va a ver la última obra de su esposo, «Hamlet», actuó en el escenario. El telón de fondo representa un bosque, en el centro del cual hay una abertura oscura. Si no estás leyendo la película en términos simbólicos, te falta mucho.

Entre estas dos escenas, el nacimiento de Susanna y la muerte de Hamlet, se encuentra la representación más agonizante del dolor que he presenciado en años. Ojalá pudiéramos pasar más tiempo en el resplandor radiante del amor de William y Agnes, pero arde lo suficientemente brillante desde el principio para sostenernos. En poco tiempo, está embarazada nuevamente, esta vez con gemelos. Su suegra (Emily Watson, una veterana veterana de Von Trier) insiste en que Agnes entrega en el interior esta vez, cortando efectivamente a esta mujer de la Tierra de su energía femenina. Pero aún así, las aguas se elevan para abrirse camino.

Es una escena laboriosa, por decir lo menos, ya que Agnes da a luz a Twins, Hamnet (Jacobi Jupe) y Judith (Olivia Lynes). William, el hombre, emprende la gran ciudad para convertirse en el escritor más famoso del mundo, pero Zhao se queda atrás con Agnes y la familia. Hamnet muere, eso se predice, aunque la forma en que sucede le romperá el corazón, y su padre y su madre lo tratarán de manera diferente, por decir lo menos.

Si «Hamnet» se siente demasiado a veces, pregúntese por qué es así. ¿Es culpa de la película, o Zhao nos desafía a confrontar algo que hemos estado evitando hasta ahora? Existe la cuestión de la muerte, lo que incomoda a todos, y que es valiente que Buckley y Zhao se enfrenten directamente. Pero son los otros elementos femeninos de la película los más esclarecedores de ver centrados de esta manera en la pantalla.

Sin regalar demasiado, William canaliza su dolor a su trabajo («Hamnet» nos invita a ver una obra que el mundo conoce bien a través de los ojos frescos, ya que Shakespeare asume el papel del fantasma de Hamlet por sí mismo), mientras que Agnes expresa la suya desde el pie del escenario. Fue una opción inspirada para que Zhao lanzara a Noah Jupe, el hermano mayor del niño que interpreta a Hamnet, como el actor que origina el papel de Hamlet en el escenario. ¿Cuántas veces hemos visto, como sociedad, este personaje desvanecerse al silencio ante nuestros ojos? Zhao nos invita a sentir esa pérdida de una manera nueva, y al dejar ir, libera algo fundamental en todos nosotros.