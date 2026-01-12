Jessie Buckley gana el Globo de Oro a la mejor actriz de drama

La estrella de “Hamnet”, Jessie Buckley, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en un drama en la ceremonia de premiación repleta de estrellas del domingo por la noche.

La victoria continúa una racha para Buckley, quien ganó el premio Critics Choice por su actuación el fin de semana pasado, y también ha sido nominada a los premios Actor Awards del Screen Actors Guild.

Buckley fue nominada junto a Jennifer Lawrence (“Die My Love”), Renate Reinsve (“Sentimental Value”), Julia Roberts (“After the Hunt”), Tessa Thompson (“Hedda”) y Eva Victor (“Sorry, Baby”). Esta fue la primera nominación de Buckley al Globo de Oro.

En su discurso de aceptación, Buckley comenzó diciendo: “Este no es un sentimiento o situación normal, pero gracias. Globos de OroGracias Focus y a todos los que apoyaron esta película”. Luego agradeció a muchos de sus colaboradores en la película, con un agradecimiento especial reservado para el protagonista clave de la película, Tomasz Sternicki.

“Encontré [Tomasz] Un día, en la parte trasera de su camión, estaba cortando patatas, cebollas y carne. Él estaba haciendo (y trajo su enorme olla de hierro fundido desde Polonia) y estaba haciendo sopa. Y esta sopa empezó a aparecer en el set, así que estaba deliciosa”.

En “Hamnet”, Buckley interpreta a Agnes Shakespeare mientras se enamora de un pobre profesor de latín llamado William (Paul Mescal), quien se convertirá en el famoso dramaturgo. La historia de ficción histórica sigue la historia de amor de los Shakespeare cuando se casan y tienen tres hijos, pero la tragedia llega cuando su único hijo, Hamnet, de 11 años, muere a causa de la plaga. La película, dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao, explora el dolor de la familia por la devastadora pérdida y cómo la tragedia inspiró la obra de Shakespeare «Hamlet».

La película de Focus Features obtuvo 6 nominaciones en los Globos de Oro de este año, incluyendo mejor película dramática, mejor actor de reparto (Mescal), mejor director (Zhao), mejor guión (Zhao y Maggie O’Farrell) y mejor banda sonora original (Max Richter).

La ceremonia, celebrada en el Beverly Hilton de Los Ángeles, fue conducida por la comediante Nikki Glaser, quien regresó como maestra de ceremonias por segundo año consecutivo.

“Hamnet” debutó en el Festival de Cine de Telluride en agosto, donde la devastadora actuación de Buckley fue aclamada como su mejor trabajo hasta la fecha. La actriz protagonizó anteriormente “Women Talking”, “Wild Rose” y “The Lost Daughter”, por la que obtuvo una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto; Próximamente se la verá protagonizando “The Bride!”

