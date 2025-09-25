Jessica Wolfson nombró al Director Ejecutivo de Film de Wavel Lenging Grant

Estudio de cine y contenido Longitud de onda ha contratado Jessica Wolfson Como nuevo director ejecutivo de The Wave Grant, un programa diseñado para apoyar a los cineastas emergentes de diversos orígenes y perspectivas para contar sus historias.

La subvención Wave (Women at the Edge) selecciona a cinco destinatarios para recibir una subvención de semillas de $ 5,000 para la producción de su primer cortometraje. Los destinatarios también reciben una tutoría del equipo de Wavelength en un esfuerzo por guiarlos a través de todos los aspectos de desarrollo, producción, postproducción, estrategia de festivales y más. Además, el programa ofrece tutoría de crowdfunding de SEED & Spark and Coloring Services de Nice Shoes.

«Es un honor unir la longitud de onda y liderar el programa Wave Grant en un momento tan crucial», dijo Wolfson en un comunicado. «Estoy emocionado de trabajar con este increíble equipo para expandir oportunidades para voces emergentes y fortalecer la comunidad de cineastas que dan forma al futuro de la narración de historias».

Wolfson es un cineasta y productor cuyo trabajo abarca contenido documental, narrativo y de marca. Sus créditos incluyen dirigir «Hot Grease» (Discovery Channel), «Radio Unnamable» (Kino Lorber) y «Play Around With Me» (ESPN).

También ha producido documentales como «Life & Life», «Sacred» (PBS), «Landscapes radicales» y «Revenge of the Mekons», así como pantalones cortos como «The Paint Wizzard» (The New Yorker). Comenzó su carrera en IFCTV Originals, colaborando con los directores Kirby Dick, John Landis y Jon Favreau.

Además, Wolfson ha asesorado anteriormente a los cineastas a través de Gotham, Tribeca Cine y Programas Internacionales de Artes en África Central y Yemen. Ha enseñado una producción documental en la Academia de Cine de Nueva York y Austin Community College y se encuentra en la junta asesora de las carreras creativas de la Sociedad de Cine de Austin.

«Estamos muy encantados de tener un talento como Jessica unirse a nuestro equipo», dijo el CEO y fundador Jenifer Westphal. «A medida que nivelamos nuestra iniciativa de subvención, no podríamos imaginar un mejor líder para nuestro equipo».

Wavel Longin produce películas documentales y con guiones, teatro musical y contenido de marca, incluidos el documento de Sam Green «32 Sounds» y Nanfu Wang y «One Child Nation» de Jialing Zhang, y Broadway Productions «The Outsiders» y «The Who’s Tommy».