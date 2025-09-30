Jessica Rothe Sci-Fi Horror ‘Afection’ adquirido por Blue Finch Films

Películas Blue Finch ha adquirido derechos de ventas en todo el mundo a «Afecto«, Una función de terror de ciencia ficción protagonizada por Jessica Rothe y marcando el debut como director de BT Meza.

La película sigue a Ellie Carter, quien nunca se conoció al hombre que se hace llamar su esposo, no reconoce a la niña que llama a su madre y no puede recordar la vida que le dicen que es suya. Afligida por convulsiones violentas que restablecen su memoria sin previo aviso, está atrapada en una pesadilla cíclica, luchando por descubrir la horrible verdad de su existencia antes de que la olvide de nuevo.

Rothe, conocido por su papel protagonista en «Happy Death Day», lleva al elenco junto a Joseph Cross («Lincoln») y Julianna Layne («Chatarra»). La película está escrita y dirigida por Meza, quien también produce junto a Bay Dariz, Austin Walk y JP Ouellette bajo el estandarte superconductor. Christian Henderson y Christy Walker sirven como productores ejecutivos.

«Esta historia proviene de un lugar profundamente personal, extraída de mis emociones, recuerdos y miedos, y quería usar el horror de ciencia ficción como lente para explorarlas», dijo Meza. «Estoy encantado de asociarse con Blue Finch Films, cuya pasión por el cine de género audaz y distintivo los convierte en el hogar perfecto para este proyecto».

Mike Chapman de Blue Finch Films agregó: «Estamos realmente impresionados por el debut de BT, un cóctel de género inteligente y catártico que sin duda complacerá a los fanáticos del género».

La película se proyectará en varios festivales de otoño, incluso como el Selección de la noche de apertura en Screamfest y como parte de Brooklyn Horror Fest. Blue Finch Films comenzará las ventas internacionales en el título en el Mercado de cine americano mes próximo.

La lista internacional actual de Blue Finch incluye los títulos de Fantasia «Hellcat» y «Hold the Fort», fantástica selección de festival «Dolly» protagonizada por Seann William Scotty ganador del Premio Berlinale Teddy «Princesa del espacio lésbico».