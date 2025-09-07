Jessica Lee Gagné gana a Emmy por su excelente cinematografía

«Ruptura‘s» Jessica Lee Gagné Hizo la historia del Emmy el sábado por la noche en la Ceremonia de los Premios de Artes Creativas, cuando se convirtió en la primera mujer en ganar en la excelente categoría de cinematografía para una serie (una hora).

Gagné ya había asegurado un lugar en los libros de historia con su nominación al convertirse en la primera mujer en ser nominada en las categorías de cinematografía/dirección de la misma serie dramática en el mismo año.

Después de su victoria, Gagné habló sobre la representación de las mujeres dentro de la cinematografía en general: ninguna mujer ha ganado un Oscar en ese campo. Gagné compartió que estaba impulsada a tener éxito como director de fotografía después de experimentar un nivel de discriminación al principio de su carrera. «Trabajé para un hombre una vez que dijo que hay dos cosas que las mujeres no pueden hacer: ser conductores o cineastas de Fórmula 1. Y eso me motivó mucho».

Ella dijo que «fue un sueño que he querido durante mucho tiempo», y ahora espera continuar su trabajo en la dirección.

La segunda temporada de «Severance» se abre con la marca de Adam Scott que atraviesa una serie de largas salas vacías en Lumen Industries. Parece ser un Oner. Pero trabajando con el supervisor industrial de Light & Magic VFX Eric Leven, quedó claro que la secuencia, como se imaginaba, no podía dispararse como una persona. Gagné usó equipo, incluido un cardán, estadicam e incluso un sistema de control de movimiento para disparar la secuencia que al final se unió 10 largas tomas que se unieron.

«Severance», que es el espectáculo más nominado del año en general, obtuvo seis victorias en el Primera noche de las artes creativas Emmysincluyendo actriz invitada en una serie dramática para Merritt Wever. Hablando de ese reconocimiento, dijo Gagné. «Es un espectáculo tan especial. Creo que cuando salió la primera temporada, fue un poco desvalido. La gente realmente no lo notó. Y ahora ver la base de fanáticos y cuánto ha crecido es increíble», dijo.

Los aspectos más destacados de las dos ceremonias de premios Creative Arts Emmy se emitirán el 13 de septiembre a las 8 pm PT en FXX.