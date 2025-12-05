Jessica Chastain y Jonathan Bailey asisten al estreno de Brunello Cucinelli Doc

magnate de la moda italiana Brunello Cucinelli Abrazó plenamente el glamour de Hollywood en el estreno de su nueva película documental “Brunello: The Gracious Visionary” en Roma el jueves por la noche.

Celebrado en Cinecittà Studios, a pocos pasos del Coliseo recreado donde se filmó la épica “Gladiator” de Ridley Scott, el debut atrajo a algunos de los nombres más importantes del cine, entre ellos Jessica Chastain, Jonathan BaileyAva DuVernay, Jeff Goldblum, Chris Pine, Édgar Ramírez y Kyle MacLachlan. Todas vestidas con creaciones de Cucinelli, las estrellas vinieron a celebrar no sólo las prendas del Rey de la Cachemira sino también su filosofía del capitalismo humanista.

«La marca representa algo», dijo la cineasta nominada al Oscar Ava DuVernay. Variedad sobre la alfombra de color beige, una combinación perfecta para la paleta de colores neutros de Cucinelli. “Pienso en la familia, pienso en la defensa de la tierra, algo que va más allá de la mera estética”.

“Brunello: The Gracious Visionary”, dirigida por el ganador del Oscar por “Cinema Paradiso”, Giuseppe Tornatore, se centra en cómo Cucinelli pasó de ser hijo de un granjero de Umbría a director de una marca de moda de lujo multimillonaria. Protagonizada por el destacado actor de “Love & Gelato”, Saul Nanni, como una versión más joven de Cucinelli, la película entreteje componentes documentales y recreados para contar la historia de cómo su forma de pensar se formó al aprender filosofía, jugar a las cartas y la generosidad de los demás. Como resultado, el jefe de la moda se enorgullece de retribuir, asegurándose de que los trabajadores de su fábrica reciban salarios justos y se sientan como en familia, y ha renovado por completo el pueblo italiano de Solomeo, donde se encuentra su sede.

Kyle MacLachlan, Édgar Ramírez, Brunello Cucinelli, Ava DuVernay y Chris Pine en el estreno de “Brunello: The Gracious Visionary”. Imágenes falsas para Brunello Cucinelli

«¿Por qué el capitalismo no debería ser también contemporáneo y actual? ¿Cómo puedes inspirar a las personas que trabajan para ti si no les dices la verdad?» Cucinelli dijo a los periodistas en el Teatro dell’Opera de Roma durante una conferencia de prensa el viernes. «Siempre he creído que el trabajador humano necesita un mejor lugar de trabajo, mejores ganancias y debe ser tratado como alma pensante».

Este equilibrio único entre hacer crecer una marca que genere dinero y retribuir a la comunidad ha tocado la fibra sensible de Hollywood, con celebridades como Oprah Winfrey y Patrick Dempsey participando en el documental y personas como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie vistiendo su ropa y visitando Solomeo. La estrella de “Wicked” Goldblum y su esposa Emilie Livingston se encuentran entre las celebridades que han experimentado el pueblo, ya que conocieron a Cucinelli poco después de que se establecieran en la cercana Florencia.

«Tuvimos un pequeño recorrido por todo el lugar y cómo hacen las cosas allí. Es simplemente genial», dijo Goldblum, luciendo un esmoquin y un abrigo de cachemir gris de la marca. Es una ventaja adicional, dijo Goldblum, que usar Cucinelli lo hace sentir «como un millón de dólares».

Jessica Chastain en el estreno de “Brunello: The Gracious Visionary”. Imágenes falsas para Brunello Cucinelli

Después de la proyección en el nuevo Teatro 22 de Cinecittà, antes de la cual Goldblum y su coprotagonista de “Wicked” Bailey tuvieron una reunión risueña y Chastain y DuVernay conversaron apasionadamente, los asistentes fueron conducidos a una cena de celebración en un recorrido por el escenario de los estudios de la antigua Roma, iluminado por docenas de velas y con citas inscritas de los filósofos favoritos de Cucinelli. El hombre mismo, vestido con uno de sus característicos trajes grises, fue recibido en el interior con vítores de “¡Bravo!” y besos de sus jóvenes nietas, radiantes de orgullo.

La cena se sintió acogedora en contraste con la ostentación del estreno, cuando los invitados compartieron antipasti al estilo familiar y se les sirvió pasta mezzi paccheri en salsa de tomate (la misma comida que sus trabajadores de Solomeo almuerzan todos los días) en una enorme tina en el centro de la sala. En lugar de flores o decoraciones elaboradas, las paredes estaban revestidas con miles de libros que Cucinelli había traído de su propia colección, rodeando literalmente la cena con un espíritu humanista.

Como subrayó Cucinelli en la conferencia de prensa, aunque ha gozado de un mayor perfil entre las celebridades en los últimos años, lo verdaderamente importante es el legado que uno deja atrás, y espera que éste haga del mundo un lugar mejor.

«¡Hollywood, me encanta! Es muy divertido», dijo Cucinelli riendo. «Pero prefiero detenerme en el alma humana».