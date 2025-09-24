Jessica Chastain no está de acuerdo con Apple por retrasar ‘el sabio’

Jessica Chastain ha lanzado una mirada sobre el aplazamiento de su serie Apple TV+ «,»El sabio«Diciendo que» no está alineada «con el streamer» sobre la decisión de detener el lanzamiento «.

El martes, se anunció que Apple retendrá la serie de su lanzamiento planeado el 26 de septiembre, una decisión que fue enfermo en gran medida contextualizada por el reciente asesinato del comentarista político de derecha Charlie Kirk. En «The Savant», Chastain interpreta a un investigador encubierto que se infiltra en los grupos de odio en línea para prevenir el extremismo doméstico.

La ganadora del Oscar enfatizó que, aunque «valora» su asociación con Apple y «respeta profundamente» a su equipo, no está de acuerdo con retrasar la serie.

«En los últimos cinco años desde que hemos estado haciendo el programa, hemos visto una desafortunada cantidad de violencia en los Estados Unidos: el intento de secuestro del gobernador de Michigan, Gretchen Whitmer; el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de la Capitolia; el asesinato de asesinato sobre el presidenta de los comentarios políticos de los representantes democráticos en Minnesota; el» Attaclie de los Asesacos del Asesinato; Estación afiliada de ABC en California; escribió en Instagram. «Estos incidentes, aunque lejos de abarcar la gama completa de violencia presenciada en los Estados Unidos, ilustran una mentalidad más amplia que cruza el espectro político y debe ser confrontada. Nunca me he alejado de temas difíciles, y aunque desearía que este espectáculo no fuera tan relevante, desafortunadamente lo es».

Chastain continuó, «‘El sabio’ se trata de los héroes que trabajan todos los días para detener la violencia antes de que suceda, y honrar su coraje se siente más urgente que nunca. Si bien respeto la decisión de Apple de detener el lanzamiento por ahora, sigue con la esperanza de que el programa llegue pronto.

Escribir sobre la decisión de Apple de detener el lanzamiento del programa, Variedad crítico de televisión principal Aramide Tinubu argumentó que «The Savant» es «precisamente el tipo de espectáculo que Estados Unidos necesita en este momento». Mientras que, escribió, el programa no menciona el nombre de Donald Trump: «Parece que Apple TV+ está encogido para una administración presidencial que parece estar más preocupada por su propio diálogo y puntos de vista. Como sugiere ‘el sabio’, si continuamos existiendo en las vacuums, desagradables al escuchar y escuchar a los demás mientras usan la lógica y los hechos sólidos, entonces somos parte del problema».