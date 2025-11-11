Jessica Alba protagoniza ‘The Mark’ Highland Film Group que se vende en AFM

Highland Film Group ha lanzado el primer vistazo al thriller de espías “la marca«, con Tom Hopper y Jessica Alba. Highland Film Group se encarga de los derechos internacionales y cofinancia el proyecto junto con Aperture Media Partners, con la producción en marcha en Queensland, Australia.

En “The Mark”, Eden (Jessica Alba) es una espía en una misión encubierta y peligrosa. Ella atrae al padre soltero Ben Dawson (Tom Hopper) a su mundo de espionaje de alto riesgo, cuando lo confunden con el asesino más mortífero del mundo, convirtiéndose en el señuelo perfecto para Eden. Utiliza la confusión para exponer una poderosa red de políticos corruptos, colocando a Ben en el punto de mira de los sindicatos del crimen y la CIA. Con enemigos acercándose por todos lados, Eden debe mantener a Ben con vida el tiempo suficiente para completar su misión, mientras que Ben debe convocar a su héroe de acción interior para mantenerse con vida y regresar con su hija.

El thriller también está protagonizado por Angus Sampson (“Mad Max: Furiosa”, “El abogado Lincoln”). «Conocía a Angus por sus destacadas actuaciones y su inmenso alcance, pero al ver su talento de primera mano aquí en el set de su país de origen, queda claro por qué tiene tanta demanda. Somos afortunados de tenerlo en el elenco», dijo el productor Kia Jam.

Justin Chadwick (“Mandela: El largo camino hacia la libertad”, “La otra Bolena”) dirige a partir de un guión de Ronnie Christensen (“Passengers”, “Incarnate”).

Alba produce bajo su paraguas Lady Metalmark Entertainment, con Arianne Fraser, Delphine Perrier y Henry Winterstern para Highland Film Group, Jam para K. Jam Media, junto a Kosaku Yada para Westbrook Studios, Tracey Vieira para Hoodlum y Peter Jákl. Will Smith y Miguel Meléndez son productores ejecutivos en nombre de Westbrook Studios, junto a Tracey Nyberg para Lady Metalmark Entertainment, Chadwick, Ceasar Richbow, Latavius ​​Powell, Jason Hope, Tracey Robertson y Nathan Mayfield para Hoodlum, y Jeff Kranzdorf, Gevork Semeriyan y Abraham Kesablyan para Falcon Films.

La película cuenta con el apoyo del gobierno australiano a través de Location Offset, el gobierno de Queensland a través de la estrategia de atracción de producción de Screen Queensland y el gobierno local a través del programa de atracción de pantalla de la ciudad de Gold Coast.