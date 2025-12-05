Jessica Alba habla de la «humillante» escena de «Los 4 Fantásticos»

Jessica Alba recordó filmar una escena «humillante» en la adaptación de Tim Story de Marvel de 2005 de «Los Cuatro Fantásticos» mientras daba una charla en profundidad sobre su carrera en el Festival de Cine del Mar Rojo el viernes. Cuando se le preguntó sobre sus recuerdos del rodaje, dijo que su “escena menos favorita” era la del personaje Sue Storm reapareciendo completamente desnuda sobre un puente.

“Pensé que eso era horrible”, dijo. «Fue muy humillante en la vida real. Crecí en una familia bastante conservadora y soy una persona bastante modesta. Temí esa escena durante semanas. Tengo muchos latigazos de esos días».

Aún así, Alba tiene buenos recuerdos de haber interpretado a Storm y agregó que le “encantaba” cómo el personaje rompía los estereotipos de género perpetuados en las películas de acción y superhéroes de la época. “Era una mujer a la que admiraba”, dijo. «Era muy maternal y muy amable, pero tampoco fácil de convencer; decía lo que pensaba. Tenía una gran brújula moral. No importa quién seas, puedes admirarla. A menudo, las mujeres en estas historias necesitan ser salvadas por un hombre o el villano, el problema de la historia. Esto fue en aquel entonces. Ahora es diferente».

Cuando se le preguntó si había visto la reciente interpretación de Vanessa Kirby de Sue Storm en “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”, Alba dijo que aún no había podido ver la película. «Normalmente veo esas películas con mis hijos, y si ‘Sonic’ se estrenara, mi hijo quisiera verla 85 veces seguidas. Cuando se trata de películas para la familia, mis hijos seguramente dominan lo que vemos. ¡Pero tengo que convencerlo porque tenemos que verla! Me encanta Marvel y son muy divertidas».

Alba también anunció que está lanzando una nueva película con Robert Rodríguez, con quien trabajó en “Sin City” y “Machete”. «Estamos armando una película de acción realmente divertida, como un drama familiar dentro de una película de atracos», dijo, y agregó que el proyecto contará con un elenco exclusivamente latino. «Estamos presentándolo ahora a los estudios. Va a ser muy divertido». La actriz también mencionó que está trabajando en un proyecto con la elogiada directora saudí de «Wadjda», Haifaa al-Mansour: «Tenemos algo que estamos cocinando juntos, una historia realmente tierna y hermosa. Es una tierna historia sobre un padre anciano y una hija».

La actriz recientemente pasó a la producción al lanzar su sello Lady Metalmark Entertainment. Hablando sobre el razonamiento detrás del cambio de carrera, Alba dijo que su objetivo es «cambiar de opinión» en lo que respecta a la diversidad en la pantalla. «Al crecer, no vi mucha diversidad en la narración», recordó, y agregó que no «culpa a Hollywood».

“Cuando tienes a muchos blancos a cargo, se sienten más cómodos contando historias a través de su lente”, destacó. «Ellos no te conocen. No crecieron con una mujer que creció como yo. Francamente, muchos de ellos no tuvieron mujeres». [in their lives] que eran fuertes, no sólo para administrar el hogar sino también para generar ingresos. Todavía no tenemos mucho liderazgo femenino, pero como mujer de color, no veo los límites que ellas pueden ver”.

El actor-empresario también mencionó el hecho de que las mujeres controlan “más del 70% de los ingresos del hogar” y, por lo tanto, deberían ser mejor consideradas por los tomadores de decisiones en el entretenimiento. «Creo que necesitamos tener entretenimiento que nos hable. Sólo porque una mujer es una persona líder y poderosa que puede pensar por sí misma, no significa que no sea para hombres. Tal vez deberíamos tener un poco menos de mujeres que necesitan ser salvadas todo el tiempo. Y en nuestro país en particular, la audiencia latina ama el entretenimiento; lo vemos más que cualquier otro grupo de personas».

Sobre las historias latinas, Alba dijo que todavía están “muy definidas por un prejuicio” en Estados Unidos. «Hay muchos estigmas y estereotipos. Les encanta contar historias sobre cárteles, drogas y trabajadores domésticos. Somos mucho más que eso. Si esa es la única forma en que nos ven, es muy difícil para ellos cambiar de opinión. Se necesita gente como yo en una posición como productor para apoyar a cineastas que se parecen a mí para poder contar historias humanas realmente auténticas».