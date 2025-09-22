Jesse Williams en el Hotel Costiera, su primer show después de Gray’s Anatomy

Después de 12 temporadas jugando al Dr. Jackson Avery en «Grey’s Anatomy», Jesse Williams está listo para jugar una ventaja en un reino totalmente diferente: el espacio internacional de televisión.

En nuevo Video principal Italia original «Hotel costero«Williams, que dejó» Gray’s «en 2021, pero tuvo papeles invitados en casi todas las estaciones desde entonces, interpreta a un ex marine italiano-estadounidense llamado Daniel de Luca, que es un problema de problemas en uno de los hoteles más exclusivos del mundo en Positano en la icónica costa de Italy Amalfi.

Es invitado del dueño del hotel porque DD, como todos lo conocen, es la única persona que vio un vistazo al hombre que puede haber secuestrado a la hija del propietario. Por lo tanto, él es la única persona que puede cazar el secuestrador. Además de esa historia, DD básicamente resuelve un caso en cada episodio.

Junto a Williams, «Hotel Costiera», que se lanza el miércoles en los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia y varios otros territorios, cuenta con un rico elenco de conjunto que comprende Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpoolo, Alejandra y Jean-Hugues.

El show de seis episodios es coproducido por Amazon MGM Studios y Luca Bernabei para Lux Vide, la compañía italiana propiedad de Fremantle detrás de espectáculos globales como «Medici» y el thriller financiero «Devils».

A continuación, Williams habla de Variedad sobre cómo se involucró profundamente en «Hotel Costiera», en el que también se desempeña como productor ejecutivo práctico.

¿Qué te atrajo a este proyecto?

Se me ocurrió como una idea temprana, un poco desarrollada en italiano y luego traducido al inglés. Fue este concepto central creado por [producer] Luca Bernabei, con Adam Bernstein haciéndolo. Entonces leí el material y me reuní con Adam. Realmente me encantó el [show’s] mundo. Creo que realmente gravité hacia este tipo que se había comprometido completamente con algo en el ejército y se encuentra teniendo que comenzar de nuevo. También es un personaje que es de dos mundos. Creo que hubo un factor de relatabilidad allí, como alguien estadounidense pero birracial en un país polarizado, y auténticamente de dos mundos.

Dime más.

Todos esos factores originalmente me atrajeron a solo querer jugar con él. Y había estado, en ese momento, queriendo pensar más en la creatividad global: pensar fuera de las fronteras de los Estados Unidos, siempre lo encontré interesante. Fui a la escuela de cine, y esa es la lente a través de la cual veo el mundo. Ves a Fellini y estás aprendiendo sobre otros lugares, como también Corea y Japón, a través de su cine. Los estadounidenses no siempre son conocidos por su capacidad para abrir, procesar y absorber otras culturas.

¿Qué te atrajo al aspecto global del programa?

Después de dejar el espectáculo [“Grey’s Anatomy”] Estuve encendido por tanto tiempo [I was] Solo tratando de hacer muchas cosas que nunca había hecho. Fui directamente a Broadway y haciendo una película independiente, solo haciendo todo lo que no había hecho. Y de esta manera, pensé, ¿qué pasa si salgo del país y voy a hacer algo en otro lugar?

Obtuve una gran huella global debido a «Gray’s». Es un espectáculo de monstruos. Así que tengo un poco de jugo en otros lugares. Siempre me ha encantado viajar y me encanta que me recuerden que hay un mundo completo por ahí. Y creo que el público estadounidense está llegando a esa realización nuevamente. Creo que en bicicleta, vemos un apetito para ver programas con un poco de subtítulos, diferentes idiomas, diferentes culturas. Hemos visto cosas que realmente aparecen como «Money Heist» y «Squid Game». Y creo que eso es alentador. Cualquier cosa que nos reúna, creo que es alentador.

«Hotel Costiera» es interesante porque interpretas a un tipo que está arraigado en dos países. ¿Contribuyó a desarrollar ese aspecto?

Sí, ciertamente estuve involucrado en el desarrollo del personaje. Una de las cosas que quería explorar con este personaje es que es medio negro italiano y mitad americano. Esa es una experiencia diferente. ¿Cuáles son pequeñas formas en que podemos asentir con eso? ¿Que podemos reconocer e incluir eso, sin que se convierta en una lección? Y tenemos pequeñas piezas [of that backstory] Un poco salpicado. Tuvimos ayuda realmente genial del productor consultor Trey Ellis, un escritor que es un estadounidense negro que vivió en Italia para siempre.

Cuéntame más sobre Daniel. Tiene este aspecto de los niños de la calle napolitana, conocido en la jerga local como «Scugnizzo».

Daniel es alguien que creció como un niño de la calle en Nápoles con un personaje en el espectáculo llamado Bignè, que era uno de sus viejos amigos. Y de ahí proviene una gran cantidad de su conocimiento de la calle; Su comodidad con la gente que podría considerarse indeseable. Esa es su ventaja. No viene de la alta sociedad Nápoles o Roma, ni siquiera Amalfi. Creo que eso ha demostrado ser un detalle importante. Porque ahora se encuentra trabajando en este hotel con todas estas personas privilegiadas ricas. Entonces hace todo eso con un poco de sonrisa. Fue criado corriendo por las calles, no con una familia nuclear. No con una unidad familiar sólida. Ese tipo de fractura probablemente también lo prepara para sumergirse en el ejército, creando una familia. Entonces sigue encontrándose en apoyo de los sistemas [like the hotel] Eso lo mantendrá, o al menos le dará una misión, le dará un propósito.

¿Cómo fue actuar en italiano? Tu acento es bastante bueno. ¿Trabajaste con un entrenador de voz?

Eso fue difícil para mí. Algunas personas llevan a los idiomas muy fácilmente. Admito que no lo hago. Así que acabo de estudiar. Tenía un gran conjunto de entrenadores. Hice un poco de trabajo antes de dejar a los Estados Unidos para comenzar a prepararse y tenía a alguien en el set en todo momento. Fue una combinación de, soy honesto, aprendiendo sintaxis y aprendiendo algunas reglas básicas en torno al idioma. Entonces fue un trabajo de amor. Fue muy divertido de hacer cuando lo clavé. Y tenía muchos maestros, porque todo nuestro equipo de producción es italiano.

Eres el único actor estadounidense en el programa. ¿Cómo fue trabajar con un elenco internacional?

El proceso de casting fue muy divertido. Estaba muy involucrado en todo el lanzamiento de cada miembro. Así que estás viendo estas grandes cintas de personas de todo el mundo, y varias de ellas audicionaron para diferentes roles de los que terminaron jugando. Afortunadamente, obtuvimos lo mejor en cada categoría, y cómicamente fue un tipo de mezcla de estilos realmente genial. Realmente amo la comedia británica, desde «Monty Python» hasta Ricky Gervais y todo lo demás. Y Sam Haygarth y Jordan Alexandra son muy divertidos, mordidos y creativos en su estilo cómico. Que se atascó con Antonio Gerardi [who plays Bignè]quien tiene un tipo de ingenio masculino muy diferente. Era una armonía realmente genial de los personajes, y constantemente me sorprendió gratamente el set de cómo darle vida a las cosas.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.