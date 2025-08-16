Jesse Noah Klein Jet-Black Family Thriller golpea a Edimburgo

El director Jesse Noah Klein se estrenará en Edimburgo en el thriller de comedia de color negro jet «Best Boy», protagonizada por Caroline Dhavernas y Aaron Abrams, («Hannibal»), Marc Bendavid («Buena bruja») y Lise Roy («Tom at the Farm»).

Ambientada en los municipios del este de Québec, la película sigue a tres hermanos adultos y su madre cuando regresan a su casa de verano desde hace mucho tiempo. Años antes, una extraña competencia familiar los destrozó; Ahora, a la sombra de un patriarca ausente, se atraen a un mundo de reglas, rivalidades e historias tácitas.

La tercera característica de Klein, «Best Boy», es producida por Laurent Allaire para las películas de Chasseurs junto a la banda con fotos y películas de madre e hijo, y respaldado por Telefilm Canadá y Sodec.

«He visto de primera mano cómo un espíritu de competencia dominado por los hombres puede erosionar la vida hogareña», dijo Klein, la más joven de cuatro años. Variedad. «Es esta tensión fraterna, pero también el amor feroz en mi propia familia lo que proporcionó la semilla a partir de la cual creció esta historia. A través del humor negro y las apuestas literal de vida o muerte, esta película busca destruir un modelo familiar anticuado».

El papel de la masculinidad en la configuración de la dinámica familiar es central. «El hermano mayor sigue invocando a su padre con esta intimidad, mientras que otro hermano está bordeando el alejamiento», dijo Klein. «Quería llevar ese espíritu de competencia a un nivel elevado, casi ritualista. Es exagerado, pero arraigado en algo reconocible, las sutiles formas en que la competencia se arrastra, incluso en la edad adulta».

Uno de los cambios más significativos de los primeros borradores fue hacer que el hermano medio, Philip, una mujer. «Es una mujer biológica que se identifica como mujer, pero su nombre es Philip, y nunca se le permitió ser una niña», explicó Klein. «Incluso su nombre niega a lo femenino. Cada uno de los hermanos está interactuando con lo que han heredado de la generación anterior. Estoy interesado en lo que tomamos de nuestros padres y abuelos, cómo nos hace quiénes somos y cómo se proyecta en el futuro». Es un movimiento poderoso, que agrega una simple extrañeza a la competencia al hacer que la hermana y la hija luchen por el título de ‘Best Boy’ «.

Mientras Klein trabaja principalmente en inglés, está firmemente arraigado en la comunidad cinematográfica bilingüe de Québec, que se beneficia de la financiación nacional y regional. «Telefilm y Sodec son un privilegio: no hay nada como ellos en los EE. UU. Es muy competitivo, pero si tienes algo que decir y puedes decirlo de una manera única, deberías hacerlo», dijo. «Québec tiene un ecosistema rico. Hay muchos cineastas geniales aquí, predominantemente en francés. Como anglófono, soy una minoría dentro de una minoría, pero me siento afortunado de hacer películas aquí. Las tripulaciones son fuertes y hay una cultura de cine ambicioso y distintivo».

Filmado en anamórfico por el director de fotografía Nicolas Canniccioni («Cómo tener sexo»), «Best Boy» hace un uso completo de su ubicación única: vemos una extensa casa de campo de los años 1830 rodeada de bosque y agua, el interior está cubierto de madera, fijamente peculiar.

«Simplemente se elevó sobre todos los otros que vimos. El lugar tenía un poder extraño que alimentaba la atmósfera de la historia», dijo Klein. «El bosque tiene una influencia descomunal, casi sagrada para algunos personajes, intimidantes para otros. Ese tipo de paisajes pueden contener recuerdos que se sienten más grandes que la vida». En un momento los hermanos luchan en un lago, viendo quién puede contener la respiración por más tiempo; En otro, corren a cuatro patas a través de los terrenos.

Los ensayos con el conjunto fueron extensos. «Cuanto más te preparas, más permites la espontaneidad», dijo Klein. «Trabajamos a través del guión de línea por línea, cambiando el diálogo donde tenía sentido, incluso decidiendo qué líneas deberían estar en francés o inglés. Para cuando pudimos establecer, los actores lo habían hecho suyo».

Para Klein, «Best Boy» equilibra dos impulsos creativos. «Está el rigor formal de cineastas como Yorgos Lanthimos y Athina Rachel Tsangari, y la inmediatez emocional del cine independiente estadounidense», dijo. «Quería extraer la profundidad emocional de las relaciones humanas intensas, pero también mantener la cámara haciendo su propio trabajo. ¿Cuándo hay intimidad, y cuándo nos mantienen a distancia? Esa es la tensión en el corazón de la película».

«Best Boy» será lanzado en Québec por LA Distributrice de Films, con Vortex Media manejando la distribución canadiense.

Después de Edimburgo, Klein recurrirá a su próximo proyecto, «glorioso y libre», que describió como «una historia más grande en una etapa más grande» que examina «cómo la riqueza y el privilegio pueden hacerte delirante». Por ahora, «Best Boy» compite por el Premio Sean Connery en el Festival de Cine de EdimburgoReuniendo la comedia negra, tensión psicológica y un retrato de rivalidad familiar.