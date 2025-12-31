Jesse Lingard se despide entre lágrimas y la aventura en Corea del Sur termina oficialmente

VIVA – Aventura Jesse Lingard en Corea del Sur terminó oficialmente entre lágrimas. ex estrella manchester unido cerró las páginas de su carrera juntos FC Seúl a finales de diciembre.

Lingard no es un nombre extranjero en Old Trafford. Con el Manchester United, el jugador de 32 años ha saboreado la dulzura de un título de Copa primera divisiónEuropa League, a la Copa FA.

Incluso marcó el gol de la victoria en la final de la Copa FA contra el Crystal Palace en el estadio de Wembley.

Sin embargo, después de que su carrera se desvaneciera en Inglaterra, Lingard tomó un paso valiente: mudarse 5.000 millas al este de Asia y unirse al FC Seúl. Esta decisión sorprendió a mucha gente, incluido él mismo.

«Al principio me sorprendió porque no sabía nada sobre Seúl», dijo Lingard a The Guardian.

«Pero luego sentí que era una oportunidad para reiniciar, alejarme del ruido en Manchester. Hay muchas distracciones allí. Quiero concentrarme completamente en el fútbol».

Mientras defendía al FC Seúl, Lingard participó en 67 partidos y participó directamente en 29 goles.

También se adaptó rápidamente a la cultura local y consiguió una gran base de seguidores en Corea del Sur. No es de extrañar que muchos aficionados esperen que se prorrogue su contrato.

Sin embargo, esta unión debe terminar. Lingard decidió irse a pesar de que su salario en Corea estaba muy por debajo de los estándares de la Premier League.

Según informa The Mirror, Lingard estaba interesado en hasta 25 clubes a principios de 2024, entre ellos clubes ingleses y gigantes de la Serie A, la Lazio.

Sin embargo, eligió al FC Seúl con un salario de alrededor de 17.500 libras esterlinas por semana, una disminución drástica con respecto a su salario en Nottingham Forest, que alcanzaba las 180.000 libras esterlinas por semana.

Aun así, Lingard consideró que la decisión era la correcta. Admitió que había experimentado grandes cambios en su vida, desde la salud mental, los patrones de alimentación hasta una vida diaria más regular.

En total, Lingard se embolsó alrededor de 1,73 millones de libras esterlinas, fortaleciendo al FC Seúl de febrero a diciembre de 2024. Esta cifra sigue siendo claramente fantástica, aunque está lejos de sus ingresos en Inglaterra.

En su último partido, Lingard marcó un gol. También dejó una serie de notas críticas para la competición de la K League. Según él, la liga coreana necesita mejorar, especialmente en términos de calidad del campo, infraestructura de los clubes y liderazgo de los árbitros.