Jesse Collins Ent. Contrata a Seth Dudowsky para encabezar deportes, contenido en vivo

Jesse Collins Entertainment ha aprovechado al ejecutivo veterano Seth Dudowsky dirigir deportes y contenido en vivo en la empresa. Dudowsky se une a JCE de la National Football League (NFL), donde recientemente se desempeñó como jefe de música.

Como ejecutivo principal de la NFL para el programa de medio tiempo del Super Bowl, Dudowsky se asoció estrechamente con Roc Nation y Jesse Collins Entertainment para crear actuaciones memorables, algunos de los momentos de transmisión más vistos de la historia, incluido el set nominado al Emmy del año pasado de Kendrick Lamar, así como el primer show de medio tiempo de Netflix Day de Netflix.

«Tuvimos el placer de trabajar estrechamente con Seth durante su mandato en la NFL y estamos encantados de que se haya unido a JCE para liderar el cargo mientras continuamos expandiendo nuestra presencia dentro de los deportes y profundizamos nuestro compromiso directo con las marcas», declaró el presidente de Collins y la compañía, Dionne Harmon, anunciando la nueva contratación.

Dudowsky comenzó su carrera en programación internacional en ESPN, y luego pasó más de una década en la NFL. Allí, dirigió la estrategia musical de la liga, supervisando la reserva de talentos, la producción de actuación e integración de transmisión para todos los eventos de marquesina, así como la supervisión musical y las licencias en los medios de comunicación de la NFL. También condujo la programación musical e integraciones de artistas para el inicio de la NFL, el Draft de la NFL, los juegos internacionales y las actuaciones navideñas. El trabajo de Dudowsky ha ganado múltiples premios EMMY de horario estelar y deportivos, incluida la actuación deportiva ganadora del Emmy de Lady Gaga de «Hold My Hand» durante el show previo al juego del Super Bowl LIX.

En su nuevo papel, Dudowsky dirigirá la estrategia de deportes y contenido en vivo de JCE, supervisando la producción de eventos en vivo, oportunidades de programación originales y colaboraciones estratégicas con ligas, marcas y plataformas.

«Nunca ha habido un momento más emocionante para construir en la intersección de deportes, medios y entretenimiento en vivo», dijo Dudowsky. «Jesse Collins Entertainment continúa mostrando lo que significa crear momentos que mueven la cultura. Espero aprovechar el increíble trabajo que han hecho para llegar a nuevas audiencias, profundizar las asociaciones con ligas y marcas y continuar dando forma a experiencias en vivo significativas para los fanáticos».