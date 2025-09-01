Jesita Putri Miantoro se retiró de bádminton a la edad de 23 años

VIVA – Carrera bádminton Princesa interna Oficialmente terminó a una edad muy temprana, 23 años. Los dobles de las mujeres de los pilares indonesios se vieron obligadas a colgar una raqueta debido a una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) que continúa repitiendo.

Esta sorprendente noticia fue anunciada directamente por PP PBSI El lunes (1/9/2025) Noche.

«Jesita, que se ha recuperado de una lesión del ligamento cruzado anterior (ACL), ha sido inquietada desde enero de 2025 decidió dejar de ser un atleta. Las repetidas lesiones en el mismo lugar lo hicieron decir adiós de la etapa de Bádminton», escribió la declaración oficial de PBSI.

«PBSI agradeció la dedicación y el trabajo duro de Jesita mientras estaba en las Pelatnas nacionales. Felicitaciones por el nuevo viaje de Jesita», continuó el comunicado.

Un viaje profesional repentino

Jesita apareció por última vez en el evento Japan Masters 2024, un dúo con Febi Setianingrum. Pero desde los Masters de Indonesia 2025, decidió renunciar debido a una lesión recurrente de rodilla. Después de eso, su nombre desapareció de la competencia internacional.

Aunque había demostrado el desarrollo de la recuperación, la condición de su rodilla nunca fue estable. Incluso en las redes sociales, Jesita había compartido un retrato de sí misma descansando en muletas.

«Sonreí en esta foto con muletas porque la perspectiva era importante. El bádminton se ha convertido en la mitad de mi vida y ha experimentado un mal aterrizaje en mi carrera en el bádminton», escribió Jesita en Instagram.

«Esto no es fácil y empeora mi ACL. Parece que hay una parte de mí», continuó.

Carrera corta

Muchos consideraron que esta decisión era amarga, pero Jesita eligió de manera realista. A una edad temprana, debería estar subiendo el pico de su carrera. Desafortunadamente, la lesión en realidad forzó otra forma.