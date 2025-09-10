Jerry Seinfeld compara ‘Free Palestine’ con KKK, enciende reacción violenta

Jerry Seinfeld Hizo una aparición controvertida en la Universidad de Duke el martes, donde comparó el movimiento «Libre Palestina» con el Ku Klux Klan. El periódico de la universidad, The Chronicle, informado sobre los comentarios de Seinfeld Después de que se hicieron en un evento con Omer Shem Tov, un ex rehén israelí que Hamas celebró cautivo durante 505 días.

«Free Palestine es, para mí, solo, eres libre de decir que no te gustan los judíos», dijo Seinfeld. «Solo diga que no te gustan los judíos. Al decir ‘Palestina libre’, no estás admitiendo lo que realmente piensas. Así que en realidad es, en comparación con el Ku Klux Klan, en realidad estoy pensando que el Klan es realmente un poco mejor aquí porque pueden salir y decir: ‘No nos gustan los negros, no nos gustan los judíos’. Ok, eso es honesto «.

Variedad se ha comunicado con el representante de Seinfeld para hacer comentarios.

Un portavoz de la Universidad de Duke le dijo a The Chronicle: «Duke no observa los comentarios de los oradores invitados al campus, y la invitación de los oradores al campus no implica ningún respaldo de sus comentarios».

El evento organizó una conversación con Omer Shem Tov sobre su viaje espiritual mientras fue celebrado como rehén después de que Hamas lo secuestró mientras asistía al Nova Music Festival el 7 de octubre de 2023. Según el Chronicle, Seinfeld apareció en el evento como «Breve Introducción a Shem Tov y el Moderador del Evento, NC State Sen. Sophia Chitlik, D-Durham» «.» «». «» «. El evento fue «fue patrocinado principalmente por Chabad en Duke, así como por la iniciativa del rector sobre el Medio Oriente, los centros universitarios y los grupos de estudiantes judíos». La aparición de Seinfeld no se anunció de antemano.

Seinfeld ha sido abierto en su apoyo a Israel en medio del conflicto en curso en Gaza. Hizo un viaje a Israel en diciembre de 2023 y se reunió con familias de los rehenes tomados durante el ataque del 7 de octubre. El más tarde manifestantes enfrentados en mayo de 2024, mientras recibe un título honorario en la Universidad de Duke y fue molesto por Palestine Supporters en un show de comedia de junio de 2024 en Sydney, Australia. Su set fue interrumpido por cantos como «desde el río hasta el mar, Palestina será libre».

«Tenemos un genio, damas y caballeros. ¡Resolvió el Medio Oriente!» Seinfeld dijo sarcásticamente a los Hecklers mientras la audiencia se reía y vitoreaba. «Son los comediantes judíos, ¡eso es lo que tenemos que conseguir! Son los que hacen todo».

Mientras el Heckler continuó gritando «Palestina será libre» mientras lo expulsaban de la arena, se intervino Seinfeld: «¡Continúa, sigue adelante! Comenzan a golpearte en unos tres segundos para que trate de sacar todo tu genio para que todos podamos aprender de ti. Es un programa de comedia, tú, que sale de aquí».

Mientras Seinfeld recibió un título honorario en la Universidad de Duke, docenas de estudiantes abandonaron la ceremonia de graduación y cantaron «Palestina libre y libre» en protesta por su apariencia. Otros en la multitud respondieron a los manifestantes con aplausos y vítores de aprobación para Seinfeld.