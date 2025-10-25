Jerry Sambuaga y la estrategia para fortalecer los recursos humanos jóvenes en Indonesia

Jacarta – Presidente General de la Fuerza Juvenil de Renovación de Indonesia (GRANDE), Jerry Sambuaga enfatizar el desarrollo recursos humanos (RR.HH.) es la base principal del progreso de la nación. Según él, en una era competitiva y acelerada, la calidad humana es la clave principal para que Indonesia pueda competir a nivel mundial.

A través de su trabajo y visión, Jerry demuestra que el fortalecimiento de los recursos humanos jóvenes no se puede lograr únicamente a través de la educación formal.

«Creo que la formación del carácter, el aumento de la competencia y la adaptación a la tecnología deben ser un todo unificado para formar una generación fuerte de jóvenes indonesios», dijo Jerry el sábado 25 de octubre de 2025.

Para Jerry, los recursos humanos superiores no sólo se miden por la inteligencia intelectual, sino también por el carácter y la integridad moral. Los jóvenes indonesios deben tener capacidad de pensamiento crítico, pero también responsabilidad social y espíritu nacional.

En diversas oportunidades siempre destacó la importancia de la educación en valores además de la educación académica. Según Jerry, las generaciones más jóvenes no sólo deberían ser usuarios de tecnología, sino también creadores de cambios.

«Por lo tanto, animo a todos los programas educativos y juveniles en Indonesia a centrarse en el desarrollo de habilidades sociales como liderazgohabilidades de comunicación y pensamiento estratégico», explicó.

Esta visión hace de AMPI, bajo su liderazgo, una organización abierta y participativa, donde se escuchan e implementan nuevas ideas de los jóvenes. A través de su rol en AMPI, Jerry Sambuaga impulsó el nacimiento de diversos programas de formación de jóvenes y emprendimiento social.

Estos programas están diseñados para que los jóvenes no sólo comprendan la teoría, sino que también sean capaces de aplicarla en el campo.

“Algunas de las actividades iniciadas por AMPI incluyen capacitación en marketing digital, educación financiera y desarrollo de microempresas. Con este enfoque quiero formar recursos humanos jóvenes, independientes y productivos, no sólo esperando oportunidades, sino también capaces de crear oportunidades”, explicó.

También colabora activamente con instituciones educativas y el mundo industrial para crear vínculos y coincidencias entre la educación y las necesidades del mercado laboral. Para él, el mundo de la educación debe estar orientado al futuro y preparar a los jóvenes para afrontar los desafíos globales.