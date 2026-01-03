Jerry Jones habla sobre Trevon Diggs después de su partida

El vaqueros de dallas hizo el movimiento inesperado de liberar al esquinero All-Pro, Trevon Diggspocos días antes de su último partido de la temporada contra el Gigantes de Nueva York el domingo.

Hubo pensamientos sustanciales que surgieron. sobre por qué El equipo decidió separarse de Diggs en lo que de otro modo sería un momento irregular, antes de que el entrenador en jefe Brian Schottenheimer diera una historia un poco más informativa sobre lo que paso entre las dos partes.

Posteriormente, Diggs fue reclamado sin exenciones por el Empacadores de Green Bay en Nochevieja; un equipo que muchos lo consideran una buena opción para el dos veces Pro Bowler, especialmente considerando su estrecha amistad con el corredor de Green Bay, Mica Parsons.

El nuevo rincón de los Packers también firmó NFL El superagente David Mulugheta será su nuevo representante, quien quizás sin coincidencia también negoció la extensión de 4 años y 186 millones de dólares de Parsons con la franquicia del Medio Oeste en agosto pasado a raíz del exitoso intercambio.

Jerry Jones elogia la habilidad de Trevon Diggs

Y ahora, hablando en 105 The Fan, el propietario y gerente general, Jerry Jones, le dio al mundo una idea de lo que piensa sobre la situación que ocurrió con Diggs.

Jerry Jones cuando se le preguntó sobre @1053thefan si pensaba antes #vaqueros CB Trevon Diggs amaba el fútbol y los Dallas Cowboys: «Pensé que Trevon tuvo uno de los comienzos más impresionantes en el fútbol profesional y con los Cowboys con los que jamás he estado asociado. Personalmente creo que

«Pensé que Trevon tuvo uno de los comienzos más impresionantes en el fútbol profesional y con los Cowboys con los que he estado asociado. Personalmente creo que hay cosas que Trevon hizo cuando llegó por primera vez a la NFL con las que se ha visto comprometido físicamente». jones dicho el viernes.

«Y una de las cosas que podía hacer es algo similar a lo que podía hacer Deion Sanders. Deion podía cometer un error, o podía provocar a un jugador, y luego tenía la ráfaga para compensarlo y regresar, hacer la jugada y conseguir el balón».

¿Trevon Diggs sigue siendo un esquinero de alto nivel en la NFL?

Quizás sea interesante que Jones continuara hablando sobre la capacidad física y de creación de juego de Diggs para el equipo en tiempo pasado, indicando potencialmente que él y la franquicia no creen que sea el mismo jugador que jugó para Dallas hace menos de media década.

«Ciertamente, Diggs tuvo eso temprano, saldría fuera de posición, pero no realmente porque interceptaría la pelota… Era un atleta brillante, y era un halcón natural de la pelota. Era como un receptor, iba hacia la pelota. Eso requiere un talento impecable y una reacción y reflejos impecables. Así que, en consecuencia, una combinación de todo eso es la razón por la que le pagamos. Merecía que le pagaran… Le deseo lo mejor».

Cleary Diggs no ha mostrado el tipo de calidad de juego que el equipo y los fanáticos estaban acostumbrados a ver durante sus primeros tres años en la liga, pero el uso del tiempo pasado, retórica que normalmente se utiliza para jugadores que están en el retiro o cerca del retiro, podría verse como un pequeño golpe del propietario.

Pero, aparte de eso, las palabras son evidentemente amables y hablan de lo contrario, sin ira ni amargura. Quizás si Diggs revive su carrera con Green Bay, el tono de Jones podría volverse menos alegre en el futuro.