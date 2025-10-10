Jerry Jones de los Cowboys toma una importante decisión sobre una multa de 250.000 dólares

vaqueros de dallas El propietario Jerry Jones está decidiendo no contraatacar después del NFL le multó con un cuarto de millón, diciendo que lo hace por bondad de su corazón.

Según Tom Pelissero de NFL Network, Jones ha decidido no apelar su multa de 250.000 dólares por mostrar el dedo medio a los aficionados en el Met Life Stadium el domingo.

Pelissero agregó que Jones está “realmente feliz” de que todo el dinero de las multas de la NFL se destine a causas benéficas.

«Como dijo Jones en su discurso en el salón de la fama, ama a todos los fanáticos y ha recibido una buena cantidad de ‘saludos de amor’ de ellos a lo largo de los años», dijo Pelissero. «Considere esto como un pago hacia adelante».

Jerry Jones inicialmente dijo que el gesto era «accidental»

Se vio al propietario de 82 años mostrando el dedo medio desde una suite después del cuarto pase de touchdown de Dak Prescott contra el Jets de Nueva York. En sus comentarios de los días posteriores, parecía que Jones iba a apelar.

Jones calificó su gesto como accidental durante una entrevista con 105.3 The Fan en Dallas el martes. Dijo que estaba tratando de darle el visto bueno a un grupo de fanáticos de los Cowboys.

jerry jones en @1053thefan sobre mostrar el dedo medio durante el partido del domingo en Nueva Jersey: «Eso fue desafortunado. Había un enjambre de fanáticos de los Cowboys afuera. Fue justo después de que hicimos nuestro último touchdown. Levanté la mano equivocadamente. La intención era dar el visto bueno». pic.twitter.com/3QS6ZkD4B1 – Jon Machota (@jonMachota) 7 de octubre de 2025

«Eso fue desafortunado. Fue una especie de intercambio con nuestros fanáticos frente a nosotros». jones dijo. El estadio de Nueva Jersey tenía tantos fanáticos de los Cowboys como seguidores de los Jets, quienes han tenido grandes dificultades en los últimos años.

«(El gesto) fue inadvertido de mi parte porque eso fue justo después de que hicimos nuestro último touchdown, y todos estábamos emocionados por eso», dijo Jones. «No hubo ningún problema antagónico ni nada por el estilo. Simplemente puse el espectáculo equivocado en la mano. Eso lo hice sin darme cuenta. No estoy bromeando. Si quieres llamarlo accidental, puedes llamarlo accidental. Pero se enderezó bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se enderezó bastante rápido, pero la intención era ‘pulgar arriba’ y, básicamente, señalar a nuestros fans porque todos saltaban emocionados».

Es el caso más reciente en el que un propietario ha sido multado por interactuar con sus fans. la temporada pasada, panteras de carolina El propietario David Tepper fue multado con 300.000 dólares después de arrojar una bebida a un fanático.

En 2009, el ex Titanes de Tennessee El propietario Bud Adams fue sancionado con 250.000 dólares por conducta perjudicial para la liga después de hacer un gesto obsceno desde su suite.

Dak Prescott jugando al nivel de MVP

Parte del entusiasmo de Jones surgió del destacado juego de Prescott. Después de un juego de 237 yardas y cuatro touchdowns, Prescott ha logrado números impresionantes esta temporada. Ocupa el segundo lugar en la liga en yardas aéreas (1,356) y el tercero en pases de touchdown (10), y algunos incluso lo consideran un contendiente al Jugador Más Valioso.

«Creo que está jugando a ese nivel», dijo Jones sobre Prescott. «Obviamente está en la cima de las fortalezas de este equipo, y qué lugar para tenerlo. De todos los lugares donde podrías tener las cosas bien, ese sería el que elegirías para tener la oportunidad de estar en los playoffs».

Lo más impresionante es que Prescott ha estado trabajando sin su principal receptor, CeeDee Lamb, quien es lidiar con una lesión en el tobillo. Prescott y Dallas se enfrentan a los Panthers el domingo en Carolina.