Jerry Jones aplaude en Micah Parsons después del sorteo con Packers

Evidentemente, Dallas Cowboys El propietario Jerry Jones no está listo para empacar su mezquindad por el comercio Micah Parsons hacia Packers de Green Bay Por el momento.

Después del choque del domingo entre los dos equipos, un periodista le preguntó a Parsons en el juego posterior sobre las emociones que sintió en su regreso al estadio AT&T cuando jugó contra su anterior Vaqueros compañeros de equipo por primera vez desde el intercambio del 28 de agosto.

En respuesta, Parsons dio una respuesta reflexiva sobre cómo puso las emociones de jugar para el Vaqueros Detrás de él una vez que Jones lo cambió al Empacadores. También arrojó algo de sombra a Jones por no llamarlo para informarle sobre el oficio.

«Ni siquiera pude hablar con mi dueño, la persona que me redactó», Parsons dijo el domingo sobre el comercio a los Packers. “Descubrí a través de mi agente. Entonces, para mí, ese lado de la emoción no tenía sentido porque de la misma manera que me llamó a su oficina como hombre, no podía decirme [about the trade] como hombre «.

Por supuesto, incluso con el enfrentamiento detrás de ellos ahora, Jones no pudo resistirse a aplaudir a Parsons cuando se le preguntó sobre sus comentarios, a pesar de que intentó jugarlo bien al principio.

«Realmente no quiero responder a eso en absoluto» Jones dijo, a través del sitio web del equipo. «Pero esa cosa de la llamada telefónica se detuvo cuando me dijo que me quitara su número.

¿La carne de Jerry Jones con Micah Parsons finalmente terminará?

Un poco de drama se desarrolló entre Parsons y el Vaqueros‘Propietario excéntrico en los meses previos a su oficio al Empacadores. Buscando evitar jugar la temporada 2025 en su opción de quinto año, Parsons, uno de los corredores de pases más productivos de la liga, había tratado de negociar una extensión de contrato lucrativo con el VaquerosPero se topó con un obstáculo en la forma de Jones, quien cayó los talones para pagar en exceso por su superestrella.

A lo largo del verano, ambos lados tomaron sutiles, y algunos no tan sutil – Se excavan el uno al otro, mientras que Jones dijo rutinariamente cosas en público que menospreciaban a Parsons.

¿La carne entre ellos finalmente cesará ahora que su enfrentamiento está detrás de ellos?

Bueno, para ser sincero, eso depende de cuántas veces más los periodistas le preguntan a Jones sobre su corredor de pases desde entonces, ya que al propietario de 82 años nunca parece importarle comentar.

El Empacadores y Vaqueros Podría cruzarse nuevamente en los playoffs de la NFL, si ambos equipos pueden golpear sus boletos con éxito en la temporada regular. Por otra parte, Parsons también podría volver a ingresar la conversación en círculos alrededor de Dallas si continúa prosperando con el Empacadores y Jones ‘ Vaqueros Falta más tarde en la temporada regular y se pierde los playoffs.

De cualquier manera, Jones ha demostrado una y otra vez que irá allí, si se invita. Esperamos que simplemente siga adelante y el conflicto entre los dos se enfríe.

Micah Parsons ‘enojado’ sobre la defensa contra los vaqueros

Individualmente, Parsons tuvo una fuerte actuación contra su anterior Vaqueros Los compañeros de equipo el domingo, registrando ocho presiones, tres hits de quarterback y el único saco del equipo. Según Pro Football FocusTambién tuvo una impresionante tasa de victorias de pase del 34.5%.

Sin embargo, Parsons fue cualquier cosa menos celebración después de que el juego terminó en un empate 40-40.

«S ***, ni siquiera voy a mentir, estoy enojado. Estoy muy decepcionado por, en general, cómo nos desempeñamos». Parsons dijo el domingo. «Incluso dije Jordán [Love] A un lado, ya sabes, «Gracias por respaldar hoy». Sabes, por eso es tan fundamental, ya sabes, jugar al fútbol complementario. Porque hoy, Jordan jugó como el jugador que era, y lo decepcionamos. No estuvimos a la altura del nivel de expectativa en defensa «.

El Empacadores Tuve una noche de mínimos de temporada en defensa contra los Cowboys, renunciando a sus puntos más (40) y la mayoría de los yardas totales (436). Jugador de ataque Dak Prescott completó más del 75% de sus pases (31 de 40) y separaron su secundaria. También produjeron cero comida para llevar por segunda vez esta temporada, colocándolos en dos en total en el año.

Mientras el Empacadores tendrá tiempo para lamer sus heridas y descubrir qué salió mal durante la semana de descanso, su esfuerzo defensivo probablemente permanecerá bajo escrutinio hasta que jueguen su próximo juego contra el Bengals de Cincinnati (2-2) el 12 de octubre en la semana 5.