Jerry Bruckheimer sugiere una nueva película ‘F1’, ‘Top Gun’ 3 en Ent & Tech

Jerry Bruckheimer Dejó sugerencias sobre un posible seguimiento de «F1: The Movie», «Top Gun 3» y una nueva entrega de «Piratas del Caribe» durante su conversación el jueves en la Cumbre de Entretenimiento y Tecnología de Variety.

Pero sobre todo el veterano productor pasó su amplia conversación con VariedadClayton Davis explicando el trabajo que a menudo es difícil de definir, el papel de un productor, y discutiendo el estado del negocio del cine.

Bruckheimer presentó un éxito de taquilla este verano con el director Joseph Kosinski, Apple y Warner Bros. con «F1: The Movie». Muchos vieron la película como un riesgo para el mercado estadounidense dado que las carreras de Fórmula 1 no son tan populares como en Europa. Pero eso es precisamente por qué hizo clic en los multiplexes de Estados Unidos, dijo Bruckheimer.

«Te dio un gran viaje y te sumergiste dentro de este mundo del que no sabías nada. Y cuando saliste, sabías mucho más sobre lo que pasan estos pilotos. Son algunos de los mejores atletas del mundo. Solo hay 20 de ellos», dijo Bruckheimer a Davis.

Las estrellas Brad Pitt y Damson Idris «entrenaron durante cuatro meses solo para poder conducir estos autos. Así de difícil son conducir. Y van 220 millas por hora. Nuestros muchachos solo iban a unos 180 años. Pero solo la velocidad y la tecnología y las cosas que hicieron para hacer esa película tan buena como resultó que resultó que lo entregaron a nuestros actores que trabajan tan duro para hacerlo».

Bruckheimer dio crédito a Kosinski y a Apple por perseguir innovaciones de cámaras que permitieron al director capturar las increíbles imágenes de carreras que hicieron que «F1» fuera tan satisfactoria como una experiencia cinematográfica.

«Joe está entrenado como ingeniero y arquitecto, y es muy preciso sobre todo», dijo Bruckheimer. «Le encanta nuestro negocio, le encanta contar historias. Es un técnico fenomenal que mira 16 ángulos de cámara diferentes en ese automóvil, cuatro a la vez. Desarrollaron nuevas tecnologías para poder poner estas cámaras en el automóvil. La cámara era la mitad del tamaño de las cámaras que usamos [2022’s} “Top Gun” Maverick.” And that’s such an interesting way of looking at coming inside a world with, takes you inside this phenomenal sport and makes you almost a part of it. You felt like you were driving those cars the way Joe designed it and photographed it along with [cinematographer] Claudio Miranda. «

«F1: The Movie» se lanzó a fines de junio y ha recaudado $ 624 millones en todo el mundo. Toda esa inversión valió la pena al dar a los fanáticos del cine una razón para ver «F1» como un evento de cine, dijo el productor.

«Depende de nosotros los que están en esta industria hacer entretenimiento que la gente quiere abandonar su hogar y salir y ver», dijo Bruckheimer. «Todos tenemos cocinas en nuestras casas, ¿verdad? Pero a todos nos gusta salir a cenar. Pero quieres una buena comida y tenemos que darles buenas comidas. Y cuanto más tengamos nuestros grandes escritores, nuestros grandes actores, nuestros grandes directores hacen mucho trabajo para traer algo a las audiencias que quieren ver».

Con ese fin, Bruckheimer recomienda contratar a un actor conducido como la estrella de «F1» Pitt o Tom Cruise, su colaborador de «Top Gun».

«Cuando trabajas con Tom o con Brad, son tan valorados porque solo quieren ganar. Quieren hacer una gran película. Quieren tener una gran actuación. Quieren asegurarse de que puedan promocionar la película, que al público le encantará. Solo quieren ganar», dijo Bruckheimer.

Davis trabajó duro para sacar las primeras películas de Bruckheimer. El productor no se rindió mucho, pero asintió con la cabeza a algunas perspectivas de alto perfil entre lo que, según él, fueron alrededor de 30 proyectos en varias etapas de desarrollo. «Estamos desarrollando otra ‘Top Gun’. Ojalá haremos otro ‘F1’. Estamos trabajando en otro ‘piratas’ «, dijo Bruckheimer. «Estamos trabajando en muchas películas diferentes que se han vuelto exitosas y esperamos que podamos hacerlas todos». (Davis se apresuró a decir: «¿Vamos a llamarlo» F2? «)

Bruckheimer has a long resume in film and TV that includes a slew of notable pics and cultural touchstones from the 1980s to the present day: “American Gigolo,” “Flashdance,” “Beverly Hills Cop,” “Bad Boys,” “Top Gun,” “Armageddon,” “Pearl Harbor,” “The Rock,” “Black Hawk Down,” “National Treasure,” “CSI,” “The Amazing Race,” «Caso frío», «sin rastro» y «Fire Country». En esta etapa de su carrera, Bruckheimer no le queda nada que demostrar. Pero cerró su tiempo en el escenario con una explicación sincera y montañosa de por qué sigue haciendo el trabajo práctico de hacer películas y programas de televisión después de cinco décadas en las trincheras.

«Es lo mejor que puede hacer, entretener a la gente. Ya no se trata del dinero. Se trata de la sonrisa que pones en los rostros de las personas, el hecho de que las muevas», explicó Bruckheimer. «Los alejas de sus vidas durante un par de horas, y haces que se sientan mejor o se sientan algo cuando salen. Y ese es el placer que obtengo cuando me paro en la parte posterior de una audiencia y las veo ver una de nuestras películas donde las personas realmente se mudan. Y eso es lo que intentas lograr. No siempre llegamos allí, pero cuando lo hacemos, es realmente espojo».

(Foto: Clayton Davis y Jerry Bruckheimer)