Jerome Polin rechaza la oferta de ser un timbre, ¡pague Rp150 millones por un contenido!

Yakarta, Viva – Polos de jerónimo reveló una oferta fantástica que vale RP150 millones zumbador gobierno. A través de cargas en Instagram el viernes 29 de agosto de 2025, Jerome mostró una captura de pantalla que muestra los detalles de la oferta.

En la imagen compartida, se vio una invitación que los influencers suben narraciones con el tema «Invitación de paz indonesia» simultáneamente el 1 de septiembre de 2025 a las 15.00 WIB. Se dice que la narración está de acuerdo con la dirección, puede no usar palabras negativas y debe incluir ciertos hashtags.

«El dinero de la gente se usa para hacer narraciones para obtener imágenes como si todo estuviera bien. No defraude la guardia, no divida, siga el ritmo», escribió Jerome a través de su Instagram personal.

Comparar con Salario del maestro

Además, Jerome destacó cuánto era el valor nominal de Rp150 millones solo para un contenido. Comparó este número con otras necesidades urgentes, como los salarios de los maestros.

«Si el dinero se usa para los salarios de los maestros, una persona puede obtener Rp10 millones por mes. Es decir, 15 maestros pueden vivir prósperos durante un mes. Tenemos derecho a saber dónde se usa el dinero de nuestros impuestos. Es hora de que tengamos conscientes», escribió.

Este graduado de matemáticas de la Universidad de Waseda, Japón, solicitó abiertamente una agencia de publicidad y líderes de opinión clave (KOL) para que estén más a favor de las personas. «Le ruego esta vez que no victe a la gente, ¿verdad? Por favor», dijo Jerome.

Jeróneo vocal sobre temas políticos

En los últimos tiempos, Jerome era más vocal en la expresión de críticas. Reaccionó en voz alta cuando escuchó la noticia de Affan Kurniawan, el conductor ojolasesinado por Rantis aplastado Brote.

«Las personas se ven afectadas por el uso de un automóvil que compraron usando dinero de impuestos públicos. Las personas que desean exigir sus derechos y expresar sus aspiraciones están oprimidas por aquellos cuyos salarios son del dinero de los impuestos de las personas,«Escribe Jerome el jueves 28 de agosto de 2025.

«Representantes de personas que deberían escuchar las quejas de las personas en lugar de WFH el día de la demostración. De hecho, decir la gente de «estúpido». Incluso arbitrariamente. Irónico … tan triste,«Continuó.

Además, también destacó el aumento en la asignación de DPR que se consideró irrazonable. Con su estilo distintivo como matemático, Jerome se burló de la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, adies, al mostrar cómo calcular el derecho.