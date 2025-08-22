Jerome Polin Hasta el reiniciado de la asignación de la casa del DPR, los resultados hicieron un batido

VIVA – Polémica sobre los subsidios de vivienda de los miembros RPD RI está de vuelta en la conversación pública. La cifra que alcanza Rp50 millones por mes cosecha el foco de atención, especialmente después del vicepresidente del DPR, Adies kadirdando una declaración que resultó estar equivocada en términos de cálculo.

El político del Partido Golkar dijo que los fondos de Rp50 millones por mes no eran suficientes. Según él, los costos de embarque en el área de Senayan podrían alcanzar Rp78 millones por mes si se calculan. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Si Rp. 3 millones multiplicamos 26 días hábiles, significa Rp. 78 millones por mes. Mientras que lo que se obtiene es solo Rp50 millones por mes. Por lo tanto, todavía son Nombok en realidad», dijo Adies de Viva el viernes 22 de agosto de 2025.

La declaración de repente invitó a una fuerte reacción, una de ellas de Polos de jerónimoCreadores de contenido y graduados de matemáticas aplicadas en la Universidad Japonesa de Japón. A través de su cuenta personal de Tiktok, @Jeromepolin, se corrigió inmediatamente la corrección de la declaración hecha por ADIES.

«Esta es la importancia de aprender matemáticas. La asignación a domicilio de los miembros del DPR es RP50 millones por mes. El precio de la pensión dice Rp. 3 millones por mes. La unidad es la misma por mes», dijo Jerome.

Jerome explicó, si la tarifa de embarque es RP. 3 millones por mes, la asignación restante para los miembros del DPR sigue siendo RP. 47 millones. Destacó los errores lógicos cuando la cifra de RP. 3 millones se multiplicaron por 26 días hábiles.

«¿Por qué debería multiplicarse por 26 días hábiles? La unidad es diferente. El mismo día no se permite completar el día. Si se multiplica por 26, significa que el precio del abordaje de 3 millones es un recuento por día. Bueno, entonces no es para provocar el nombre, sino permanecer en un hotel de cinco estras, señor», dijo.

El video Jerome fue inmediatamente discutido por los ciudadanos. Muchos sienten que la declaración de Adies muestra insensibilidad a la condición de las personas. Incluso Jerome aludió a una sorprendente desigualdad social.

«El DPR puede obtener RP50 millones por mes para las asignaciones en el hogar, mientras que muchos educadores y trabajadores de la salud no saben lo que quiere comer mañana. No sabe dónde quiere quedarse mañana. Puede vivir o no mañana. GWS DEH», dijo en un tono satírico.