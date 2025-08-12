Jermaine Burton, WR Cincinnati Bengals responde a los medios

El Bengals de Cincinnati receptor ancho seleccionado Jermaine Burton en la tercera ronda del draft de la NFL 2024. Desde entonces, no han estado demasiado emocionados con su decisión.

En su año de novato, Burton atrapó Cuatro bolas en 14 juegos para 107 yardas y sin touchdowns. La mayoría de los expertos en la NFL estarían de acuerdo en que es pobre para bastante pobre. Después de su actuación de una sola vez contra el Filadelfia Eagles En el primer juego de pretemporada del equipo, algunos pensaron que su ausencia de la práctica del domingo con una lesión no revelada era peculiar.

Burton estaba en el vestuario después de la práctica y se negó a hablar con los periodistas, pero el coordinador ofensivo de los Bengals, Dan Pitcher, habló sobre su progresión durante el campamento.

«Hizo muchas jugadas temprano en el campamento. Jermaine es mejor cuando cuando puedes conseguirlo en un verdadero enfrentamiento uno a uno en la banca», dijo Pitcher el domingo. «Puede rastrear la pelota en el aire. Tiene tremendas habilidades de pelota, [he] No tuve muchas oportunidades para mostrar que la otra noche. La sola palabra que sigo volviendo a Jermaine es solo consistencia, ¿verdad? No tienes muchas oportunidades la otra noche. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo podemos hacer nuestro trabajo profesional cotidiano? Y eso es que seguiremos siendo el énfasis con él «.

Pitcher no suena exuberante.

Jermaine Burton responde a los críticos

Se justifica parte de la especulación. Burton fue un rasguño saludable el año pasado para el Las Vegas Raiders juego porque él era un «Sin llamada, sin espectáculo«En el tutorial del sábado. Ese tipo de cosas pueden revolver las plumas entre el cuerpo técnico.

Burton emitió una declaración que aborda la especulación sobre su ausencia de la práctica del domingo.

«Varias publicaciones y titulares han circulado con respecto a mi ausencia de en el campo ayer. Desafortunadamente, algunos de estos informes han omitido un contexto importante, lo que lleva a supuestos falsos sobre mi compromiso y carácter». Burton dijo en un comunicado.

«Para ser claros, mi ausencia se debió a una lesión, no por ninguna otra razón. Cualquier sugerencia de lo contrario es simplemente falso. Aviso mi papel con los Bengals y mi preparación para esta temporada en serio y estoy enfocado en recuperarme y volver al campo lo antes posible».

Jermaine Burton regaña a los medios

Por lo tanto, ciertamente no parece que Burton esté a punto de ser lanzado o comercializado. O, al menos, no es consciente de tal cosa. Los medios de comunicación han estado especulando sobre su futuro con los Bengals desde hace algún tiempo. Después de que no viajó con el equipo para un enfrentamiento de la Semana 18 que debe ganar con los Steelers, algunos pensaron que era hora de la equipo para seguir adelante.

En lo que respecta a Burton, los medios de comunicación lo persiguen injustamente.

«Aprecio a aquellos en los medios de comunicación que informan de manera responsable y sincera», continuó la declaración. «Para aquellos que no, entienden que los titulares engañosos, sus artículos de clickbait a expensas de mi reputación y redacción selectiva tienen impactos reales no solo en mí, sino también en mi familia, compañeros de equipo y fanáticos. Gracias a todos los que se han comunicado con el apoyo. Volveré pronto y espero continuar trabajando duro para este equipo y nuestros fanáticos».

¿La respuesta de Burton a todo esto es un reconocimiento de que algo podría estar actualizado?