Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso

Jeremy Renner ha negado las acusaciones de acoso que le infligió el cineasta Yi Zhouquien asegura que el actor le envió “fotografías personales e íntimas de sí mismo” y exhibió en una ocasión un comportamiento perturbador que la llevó a encerrarse en una habitación.

«Las acusaciones que se hacen son totalmente inexactas y falsas», dijo un representante de Renner. Página seis.

El representante y el abogado de Renner no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de más comentarios.

Zhou, de 37 años, presentó por primera vez demandas contra Renner el lunes con una serie de publicaciones de Instagram, incluidos los hashtags «#Cancel» y «#CancelJeremyRenner». Zhou afirma que comenzó a salir con Renner después de que él la contactó en junio enviándole «una serie de imágenes pornográficas no deseadas/no solicitadas de él mismo a través de DM y Whatsapp» y luego «la sedujo» amándome tanto que creía en él/el poder del amor». También afirma que ha sido contactada y «destruida por un montaje». [of] campañas de difamación para los fanáticos”.

«Esta experiencia realmente muestra el lado oscuro de Hollywood y la campaña de difamación para disuadir a las mujeres, a las cineastas asiáticas y a las mujeres en general», escribió Zhou en otra publicación. «Estoy consternado, pero feliz de leer también el apoyo de amigos y medios de comunicación que seguirán descubriendo el abuso doméstico, el abuso de mujeres y el ataque pornográfico no deseado y no solicitado contra mujeres jóvenes inocentes».

Hablando con el Correo diario El jueves, Zhou expuso sus acusaciones. Afirmó que estuvo con Renner la noche del 20 de agosto para discutir un proyecto documental. Renner supuestamente consumió una botella de vino. Zhou caracterizó a Renner como “violenta” en un texto que afirma haber enviado a otra fiesta esa noche. Zhou alegó que recurrió a encerrarse en una habitación por miedo.

Antes de las acusaciones de Zhou contra Renner, se había informado que la pareja estaba trabajando junta en una serie de proyectos. Zhou dirige el documental “Chronicles of Disney”, sobre el legado y la historia del estudio, en el que se entrevista a Renner como presentador parlante. También se informa que la película, que no está siendo producida por Disney, contará con el diseñador de vestuario Mark Bridges y el maquillador Bill Corso.

Renner también es actor de doblaje en “Stardust Future: Stars and Scars” de Zhou, que afirma ser la primera película animada creada íntegramente por IA. Por VariedadLa película había puesto su mirada en un estreno en cines apto para premios en noviembre, y una parte de los ingresos se donaría a la organización benéfica Rennervation Foundation de Renner.