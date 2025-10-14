Jeremy Renner narra la película animada por IA ‘Stardust Future’

Jeremy Renner está prestando su voz a «Stardust Future: estrellas y cicatrices» un largometraje de animación que sus realizadores describen como el primer largometraje creado íntegramente con inteligencia artificial.

El proyecto, previsto para su estreno en cines en noviembre, marca un reencuentro entre Renner y el cineasta. Yi Zhouquien previamente colaboró ​​en el documental “Crónicas de Disney”. Renner interpreta al Oráculo del Tiempo, un narrador que guía al público a través de una historia que abarca desde los orígenes del universo hasta 2080. El papel marca el regreso al trabajo de voz para el actor, que sufrió un accidente con una quitanieves casi fatal en 2023.

Into the Sun Entertainment de Zhou planea montar una campaña de premios dirigida a múltiples categorías del Oscar, incluyendo película animada, música original, canción original, sonido, edición cinematográfica y efectos visuales. La diseñadora de moda Diane von Fürstenberg aparece en la película a través de una representación digital en 3D. La partitura combina las composiciones de Zhou con música del fallecido Ennio Morricone, reorganizada por Into the Sun Collective.

Una parte de los ingresos de la película se destinará a dos organizaciones benéficas: la Fundación Rennervation de Renner, que ayuda a jóvenes en hogares de acogida, y el Fondo de Cine y Televisión, que apoya a los trabajadores del entretenimiento afectados por los incendios forestales de California de este año.

Zhou dice que la película combina técnicas de animación 2D y 3D de una manera que ella caracteriza como un enfoque narrativo distinto. Los cambios visuales reflejan contrastes temáticos entre pasado y presente, imaginación y realidad. La productora afirma que no se ha utilizado ninguna película anterior. AI para crear una película completa con este estilo de animación combinado.

Inspirándose en las películas “Qatsi” de Godfrey Reggio y en el compositor Philip Glass, “Stardust Future” examina la crisis climática, los conflictos, la mortalidad y la conciencia humana a través de una lente filosófica que cuestiona si el avance de la tecnología puede coexistir con el equilibrio natural.

«Esta es una película que nace de la intersección de la resiliencia humana y la imaginación de las máquinas», dijo Zhou. «Le pedí a la IA que me contara sobre nuestro pasado y me mostrara nuestro futuro. Mi equipo y yo usamos la IA no como un reemplazo de la creatividad, sino como una extensión de la memoria para sanar lo que la humanidad ha roto y soñar en lo que seremos».

Zhou añadió: «La IA es una herramienta para la humanidad, no para reemplazar la creatividad humana. Mejora nuestras posibilidades y construye lo que yo llamo un paisaje de inmortalidad, una visión donde el arte, los cuerpos, la memoria y la tecnología convergen para trascender el tiempo. Me inspira su potencial positivo para el futuro, siempre y cuando hagamos un uso seguro y respetuoso de ella».

El trabajo del artista multimedia chino ha aparecido en importantes lugares internacionales, como la Bienal de Venecia, la Bienal de Shanghai, Sundance y Cannes.

Zhou, que opera desde Los Ángeles, Roma y Hong Kong, creó Into the Sun Entertainment como una productora integrada que cubre películas, música y contenido de inteligencia artificial. El equipo liderado por mujeres, asiático-estadounidense e isleño del Pacífico se enfoca en elevar las voces marginadas delante y detrás de la cámara.

Renner se ha centrado en la filantropía junto con su trabajo creativo en los últimos años. La Fundación Rennervation, que estableció en 2024, apoya a niños en crianza temporal, víctimas de incendios forestales y otras personas que se recuperan de pérdidas importantes.