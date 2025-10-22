Jeremy Piven, Terrence Howard Thriller Miami Nights abordado por estoico

“Miami Nights”, el próximo thriller de acción protagonizado por el nominado al Oscar Terrence Howard y ganador del Emmy Jeremy Pivenjunto a Jeremy Sumpter (“Peter Pan”) y Sydelle Noel (“GLOW”), se dirige al American Film Market.

Stoic, de Nat McCormick, ha adquirido los derechos mundiales de la película, que se estrenará mundialmente en el AFM en Los Ángeles el próximo mes.

Dirigida por Justin Steele (“Death and Cremation”, “Gutshot Straight”) y escrita por Amanda Konis y Steven Lloyd Bennett, “Miami Nights” sigue a dos héroes de guerra condecorados que son dados de baja deshonrosamente después de salvar a un periodista estadounidense de alto perfil en el extranjero. Mientras intentan reconstruir sus vidas, quedan atrapados en un plan mortal con delincuentes locales, que culmina en un complot de alto riesgo para robar un diamante de valor incalculable.

Junto al reparto principal, también protagonizan Sophia Pernas (“Blood & Treasure”), John Lewis (“Den of Thieves”), Danay García (“Fear the Walking Dead”), Manu Bennett (“Spartacus”) y Thomas Jane (“The Punisher”).

La película, que se rodó en Miami, está producida por Darryll C. Scott (“Bosco”), Natalie Kline (“The Fall”) y John Lewis (“Lullaby”) y sirve como estreno insignia de Drama Free Films, la productora con sede en Los Ángeles fundada por Steele, Micah Molinari y Kline.

Serj Tankian, el líder de la banda de heavy metal System of a Down, ganador del Grammy, ha contribuido con música original a la película, al igual que el grupo musical que aparece en la narrativa de la película.

«Este proyecto es exactamente el tipo de cine comercial audaz que nos apasiona», dijo Natalie Kline, socia de Drama Free Films. «‘Miami Nights’ tiene el elenco, la música y la escala para resonar en todo el mundo. Es un momento emocionante para Drama Free a medida que ampliamos nuestra lista, y creemos que esta película será una tarjeta de presentación importante para lo que está por venir».

Scott agregó: «‘Miami Nights’ trata sobre la hermandad, la redención y las segundas oportunidades: el tipo de historia que conecta más allá de las fronteras. Se basa en el carácter y la emoción, pero también ofrece la escala y la adrenalina que el público anhela. Estamos orgullosos de lo que construyó este equipo y estamos ansiosos por compartirlo con el mundo».

Además de «Miami Nights», el programa de Stoic también incluye «Carousel», una película romántica protagonizada por Chris Pine y Jenny Slate, dirigida por Rachel Lambert, así como «The Midnight Pool» del director James McTeigue y protagonizada por Aaron Paul.