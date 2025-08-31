Jeremy Fuerte agujero en el piso Monólogo cortado de la película biográfica de Springsteen

Convertirse en un meme no garantiza que llegue al corte final.

Jeremy fuerte Los fanáticos aprenderán esto de la manera difícil el 24 de octubre, cuando «Springsteen: Entregarme de la nada«Hits teatros. Variedad Puede informar que un monólogo divisivo realizado por Strong en el trailer oficial de la película ha sido cortado del producto final, el resultado de una decisión creativa del director Scott Cooper, por una sola fuente.

El gerente de Bruce Springsteen de Strong Bruce, Jon Landau, en la película biográfica poco convencional y emocionalmente cargada, que muestra al rockero (interpretado por Jeremy Allen White) llegando a su depresión durante la producción del álbum de 1982 «Nebraska».

«Cuando Bruce era pequeño, tenía un agujero en el piso de su habitación. Un piso que se supone que es sólido, se supone que puede pararse. Bruce no tenía eso», Narra fuerte en el remolque de circulación todavía. «Bruce es un reparador. Lo que está haciendo con este álbum es que está reparando ese agujero en su piso. Reparando ese agujero en sí mismo. Una vez que haya hecho eso, va a reparar el mundo entero».

Mientras que el discurso captura la mano de Landau en el desarrollo personal y artístico de Springsteen (padre sustentante, consigliere, mejor amigo), muchos recurrieron a las redes sociales para burlarse de la prosa y cómo establece las apuestas dramáticas de la película. Un usuario se apropió del monólogo como Una historia de origen para Fozzie Bear. Entonces se convirtió en el Último y mejor Uso de la plantilla de Peter Parker de Mary Jane. Los ejemplos continúan.

Una fuente familiarizada con la película dijo que «al examinar la película, se sintió innecesario». Un representante del proyecto no tenía comentarios sobre el asunto.

Si bien puede ser fácil tomar disparos en la «actuación de capital» de Strong o incluso la adaptación de guiones de Cooper, debemos tener en cuenta que en el estreno mundial del viernes de «entregarme desde la nada», Strong provocó una respuesta positiva. Su retrato suave de Landau, revestido de zapatillas y con el cabello retrocediendo y miradas preocupadas, tiradas de corazón. Otros en el terreno señalaron que la película es reveladora en cómo se muestra, tal vez por primera vez, la verdadera influencia de Landau en Springsteen (ahora multimillonario) y su lugar en la historia.

Considere el agujero en el piso reparado, pero recuerde los amigos que hicimos en el camino.