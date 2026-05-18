Jeremy Clarkson habla sobre el miedo al corazón en el tráiler de ‘Clarkson’s Farm’

Jeremy Clarkson habla sobre su susto cardíaco en el tráiler de la temporada 5 de “Clarkson’s Farm”, que se transmite en Prime Video.

El tráiler muestra una ambulancia alejándose de Diddly Squat Farm, seguido de imágenes tomadas con un teléfono celular de una enfermera colocando sondas en el pecho de Clarkson en una cama de hospital mientras una máquina emite un pitido de fondo.

Luego se le ve explicándole a Kaleb Cooper, el administrador de la granja: «Tienes tres arterias que alimentan tu corazón para que siga bombeando. Mi corazón no recibía sangre». “Para ser justos, mi madre murió de un ataque cardíaco a los 67 años”, se ofrece una mujer que escucha. «Ahí lo tienes, ¿ves? Buenas noticias», responde Clarkson, que tiene 65 años.

Pero cualquier posibilidad de que el ex presentador de programas automovilísticos como “Top Gear” y “The Grand Tour” fuera a disminuir el ritmo se disipa con el resto del tráiler lleno de acción.

Entre sus actividades se encuentra un discurso en una protesta de agricultores en Londres, ante el cual se le ve explicando que «el médico me dijo que no hablara, Amazon me dijo que no hablara».

También se le ve tirando de las patas de un ternero para ayudarlo en su nacimiento, y luego lo vemos alejarse saltando felizmente. Pero en la siguiente secuencia, Clarkson escucha una noticia devastadora: una de sus vacas ha contraído tuberculosis bovina y la granja sería cerrada. Se ve a un inspector del gobierno diciéndole: «Voy a imponer restricciones a toda la granja. El ministerio se pondrá en contacto con usted y hablará sobre lo que puede y no puede hacer».

La escena final muestra a Kaleb conduciendo una cosechadora y llamando por radio a Clarkson para decirle que su pareja, Taya, se ha puesto de parto de su tercer hijo. «Mierda, tienes que irte», dice Clarkson. “No, todavía no”, responde Kaleb. «Terminaré este campo rápidamente».

La temporada 5 de “Clarkson’s Farm” regresa a Prime Video el 3 de junio.