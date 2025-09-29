Jeremy Allen White unido con Austin Butler sobre tocando íconos de rock

Jugando a Bruce Springsteen en la nueva película biográfica «Entregarme de la nada» Jeremy Allen White Se une a una lista de actores de la lista A que recientemente han asumido los roles de los íconos de la música rock, desde Timothée Chalamet que retrata a Bob Dylan a Austin Butler que encarna a Elvis Presley hasta Rami Malek rockando como Freddie Mercury.

Hablando con Variedad En el estreno de Nueva York de la película, White dijo que no buscó el consejo de esos otros actores antes de filmar la película biográfica de Springsteen porque, bueno, tenía una línea directa para el propio jefe.

«No hablé con Austin [Butler]No hablé con Rami [Malek]No hablé con Timothée [Chalamet]. Y a veces desearía haberlo hecho, pero mi proceso era un poco diferente porque tenía Bruce ”, dijo White Variedad En la alfombra roja del Festival de Cine de Nueva York. «Había una parte de mí que casi quería encerrarme en una habitación solo, y si necesitaba comunicarme con el mundo, entonces sería para el hombre mismo. Me sentí muy afortunado de tenerlo tan cerca».

Después de que terminó de filmar «Entrez Me From Nowhere», White se fue a filmar una próxima película de crimen A24 llamada «Enemigos» con Butler. Cuando se le preguntó si él y Butler se unieron a tocar leyendas musicales y finalmente arrojar a esos personajes, White dijo: «Muy temprano, Austin y yo hablamos sobre el proceso».

«Ya había hecho mi película, y obviamente Austin ya había hecho la suya, pero fue muy útil», agregó White. «Desearía haberlo conocido antes».

«Entrez Me From Nowhere» sigue a Springsteen en una coyuntura difícil en su carrera, después del éxito de «Born to Run» y «The River», pero antes del fenómeno global que fue «nacido en los Estados Unidos» en contra de los consejos de sus confidentes y sello discográfico, Springsteen grabó «Nebraska», un álbum de lo-Fi de Dark, Springsteen, que Springsteen se refirió con un apoyo con un tour o prensa «Nebraska», un álbum de Lo-Fi completo de las canciones de Dark, Acoustic, que Springsteen se refirió a un apoyo con un tour o prensa.

Para la película, White aprendió a cantar como Springsteen, quien estuvo involucrado en la realización de la película y visitó el set en múltiples ocasiones.

«Mucho de lo que aprendí de Bruce estaba en sus acciones y la forma en que se mueve por el mundo», dijo White en la alfombra roja. «Al principio, me impresionó lo gentil y amable que es con el mundo. Para un hombre que ha estado donde ha estado durante una década después de la década, es una verdadera rareza para seguir siendo tan arraigada, tener tanta humildad, estar tan disponible y honesto, no solo conmigo sino con el mundo que lo rodea. Es algo hermoso para ver, y me da esperanza por mí mismo y para todos los artistas».

«Entreñame desde el nowhere» se estrena en los cines el 24 de octubre a los estudios del siglo XX.