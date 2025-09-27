Jeremiah Smith del estado de Ohio se suma al caso de Heisman

Los Huskies de Washington pusieron no solo su récord invicto de 3-0, sino también, una notable racha ganadora de 22 juegos en juego el sábado cuando el número 1 clasificó el estado de Ohio, el Estadio Husky invadió. Pero quizás una historia cada vez más grande fue otra actuación destacada del receptor abierto de segundo año de Buckeyes, Jeremiah Smith, cuyo Recepción de touchdown de 18 yardas Pon a Ohio State en el marcador al final del segundo cuarto.

El recluta mejor clasificado en la clase 2024, Smith estableció un récord de FBS de primer año con 1,315 yardas de recepción la temporada pasada. Este año, Según ESPN Expert Y el ex mariscal de campo de la NFL Dan Orlovsky, Smith, «fácilmente sería la selección número 1 en el draft de este año».

Las probabilidades de Heisman de Smith

Ahora, en 2025, el joven de 19 años de Miami Gardens, Florida, está haciendo un caso fuerte para convertirse en solo el quinto receptor abierto en ganar el Trofeo Heisman, y el primero desde Devonta Smith de Alabama, quien ganó el premio por su temporada 2020. Ese receptor llamado Smith se convirtió en el Décimo selección general En el draft de la NFL de 2021, tomado por los Philadelphia Eagles.

Jeremiah Smith tiene una fuerte competencia de las posiciones más tradicionales ganadoras de Heisman. Según el en línea Sitio de probabilidades Insider de Las VegasEl mariscal de campo de Oklahoma, John Mateer, tiene las mejores probabilidades de +900, lo que significa que una apuesta de $ 100 valdría la pena con una ganancia de $ 900 si Mateer gana el Heisman, aunque un lesión de la mano seguida de cirugía porque Mateer puede cambiar esas probabilidades.

Indiana Hoosiers QB Fernando Mendoza (+1200) y Oregon Signal-Caller Dante Moore (+1400) vienen a continuación. Pero el jugador con las mejores probabilidades de Heisman, según Insider de Las Vegases Smith en +1600.

‘Posiblemente el mejor jugador en el fútbol universitario’

«El estudiante de segundo año está en camino de tener un caso para ser un ganador del Trofeo Heisman 2025. Tiene 20 recepciones para 315 yardas y tres touchdowns, para ir junto a una carrera para 17 yardas que terminó en un puntaje», escribió Cade Cracas de Si.com Antes del juego contra Washington.

«Smith promedia más de 100 yardas por juego, 15.8 yardas por recepción y un touchdown por juego en el aire», agregó Cracas.

Smith agregó ocho atrapadas para 81 yardas y un touchdown contra Washington.

«Smith, posiblemente el mejor jugador en el fútbol universitario, tuvo un comienzo lento con un par de gotas y un modesto esfuerzo de 43 yardas contra la defensa de Texas en el primer partido de la temporada». Se agregó Carter Bahms de CBS Sports. «Desde entonces, sin embargo, el contendiente del Trofeo Heisman ha sido tan eléctrico como se esperaba. Orea defensas superadas en sus últimas dos salidas, combinando para 14 atrapadas, 272 yardas y tres touchdowns contra Grambling y Ohio con otro puntaje en el suelo».

Otro juego destacado contra Huskies

Smith lideró a los Buckeyes con sus ocho atrapadas contra Washington, en lo que Resultó ser un estado de Ohio 24-6 Victoria, su segundo total más alto en los cuatro juegos del estado de Ohio. Smith transportó en nueve pases para 153 yardas contra OHIO superado la semana pasada.

Contra Grambling en la segunda semana, un juego que Ohio State ganó 70-0, Smith atrapó solo cinco pases para 119 yardas, pero dado el puntaje abrumador, estaba claro que﻿En sus servicios no se necesitaban durante todo el juego.

Contra Washington, el mariscal de campo del estado de Ohio, Julian Sayin completó 21 de 27 pases para 189 yardas, conectándose con otros siete receptores además de Smith, incluidas tres terminaciones cada una a Brandon Inniss, Carnell Tate y James Peoples.