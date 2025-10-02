Jeon Hye Bin perdió una tarjeta de crédito en Bali, RP. 177 millones desaparecieron en 10 minutos

VIVA – Las noticias impactantes vinieron de la famosa actriz de Corea del Sur, Jeon Hye Bin. Esta estrella del drama se convirtió recientemente en víctima de actos criminales mientras estaba de vacaciones en la isla de los dioses, BaliIndonesia. El incidente de la pérdida de la tarjeta de crédito de la actriz condujo a una pérdida financiera significativa, alcanzando los 15 millones ganó Corea del Sur, o equivalente a aproximadamente RP. 177 millones (con el tipo de cambio estimado actual), que desapareció en solo 10 minutos.

Jeon Hye Bin, conocido a través de una serie de roles en dramas de televisión populares, comparte esta amarga experiencia a través de cargas en su cuenta personal de Instagram el jueves. Mientras incluye un mapa de capturas de pantalla que conducen a la escena, la actriz dio una severa advertencia a otros turistas.

«Mi tarjeta fue robada en esta área y se han facturado 15 millones de ganancias. Tenga cuidado, todos en Ubud o que planean viajar aquí en el futuro cercano. Solo sucedió 10 minutos después de que lo perdí», escribió Jeon Hye Bin, diario de Joongang de Coreano Mental, jueves 2 de octubre de 2025.

El incidente que hizo que la actriz nació en 1983 tuvo lugar mientras disfrutaba el momento de las vacaciones en Bali. Se sabe que este viaje es una celebración de su tercer aniversario como madre. Sin embargo, la intención de relajarse y celebrar incluso terminó con una gran pérdida debido al robo organizado.

En respuesta a este tipo de incidente, la embajada coreana en Indonesia, ubicada en Bali, emitió una apelación a sus ciudadanos y turistas extranjeros en general.

Aunque la región generalmente se considera relativamente segura, la embajada aún subraya la importancia de la vigilancia, especialmente por la noche, dado el riesgo de delitos como el robo, el robo y también los accidentes de tráfico.

Además, la embajada enfatizó que la vigilancia debe mantenerse incluso durante el día, considerando que los ladrones a menudo apuntan a los turistas que son descuidados. Sugirieron algunos pasos preventivos, como poner una bolsa en el costado de la carretera y evitar el uso de teléfonos móviles mientras caminan para reducir el potencial de las víctimas de robo.

Para los turistas que experimentan pérdidas o robo de tarjetas de crédito en el extranjero, el primer paso más crucial es informarlo inmediatamente a los emisores de tarjetas de crédito. Esta acción rápida es importante para minimizar las pérdidas que pueden surgir.

Si se roban algunas tarjetas, contactar a un editor de una tarjeta a menudo puede activar informes de pérdida a otros proveedores de servicios conjuntos. Además, es aconsejable informar el incidente a la policía local y obtener un informe de incidente por escrito.

Este documento será muy útil como prueba de apoyo al enviar un reclamo a una compañía de tarjeta de crédito o un proveedor de seguros de viaje.

Una mirada del perfil de Jeon Hye Bin

Jeon Hye Bin comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento de Corea del Sur en 2002 como miembro del grupo Luv Girl. Después de que el grupo se separó, siguió con éxito una carrera como actriz y su nombre era cada vez más conocido a través de varios dramas televisivos.

Algunos proyectos que catapultaron sus nombres incluyeron dramas de KBS como «The Queen of Office» (2013) y «Gunman in Joseon» (2014), y el drama de JTBC «Beyond the Bar» que se emitió en 2025.